Николаевская ОГА презентовала на международной выставке потенциал области по переработке отходов агропромышленного комплекса

Заместители главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь и Александр Кушнир представили на международной конференции инвестиционный потенциал Николаевской области в аспекте создания новых предприятий с переработки отходов агропромышленного комплекса.

Об этом Александр Кушнир написал на своей странице в Facebook.

«Николаевщина имеет уникальные перспективы для воплощения в регионе передовых технологий, которые сегодня зарождаются в мире. Именно поэтому, по поручению председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, вместе с первым заместителем председателя ОГА Вячеславом Бонем, президентом Николаевской региональной торгово-промышленной палаты Игорем Катвалюком и другими членами делегации из Николаева имели возможность представить инвестиционный потенциал региона в аспекте создания новых предприятий с переработки отходов агропромышленного комплекса на международной конференции «Совершенствование и стимулирования европейской биоэкономики», которая проходила в этой неделе в Бельгии», – пишет Кушнир.

По его словам, сегодня Николаевская ОГА всерьез рассматривает возможность развития биоэкономики в регионе, одним из ключевых элементов которой является именно биоэнергетика.

«Тем более, что Николаевщина, как площадка для реализации проектов и создание профильных предприятий привлекла значительный интерес со стороны участников конференции – среди них – профильные инвестиционные фонды и высокотехнологичные компании, работающие в сфере биотехнологий и биоэнергетики», – добавляет вице-губернатор.

Также Александр Кушнир отмечает, что дополнительным аргументом в пользу привлекательности Николаевской области для потенциальных инвесторов в аспекте реализации подобных проектов является возможность привлечения финансирования со стороны Европейского банка реконструкции и развития.

«Кстати, в прошлом месяце представители ЕБРР официально объявили о планах банка инициировать в 2019 году масштабную специализированную программу по биоэнергетике. Эта программа предусматривает финансирование ЕБРР 10-15 крупных проектов в сфере биоэнергетики. Ориентировочный объем финансирования программы достигнет 70-80 миллионов евро. На сегодня проблема переработки отходов агропромышленного комплекса является актуальной для Николаевщины. Ведь сейчас по официальным данным только 1% отходов продукции сельского хозяйства области в настоящее время используется в переработке», – написал Кушнир.

«Убежден, что имея мощную сырьевую базу для внедрения биотехнологий переработки, у Николаевской области есть все возможности для организации профильных перерабатывающих предприятий. При этом перспектива привлечения финансирования со стороны ЕБРР, безусловно, значительно увеличивает привлекательность реализации подобных проектов как для разработчиков биотехнологий, так и для потенциальных инвесторов. Дополнительную уверенность в правильности выбранного нами направления добавляет и то, что данный тезис нашел свое подтверждение в ходе переговоров николаевской делегации с представителями таких известных на рынке биотехнологий иностранных компаний как Ecosinth, Cea tech, Global Industral Dynamycs NNFCC, Toulouse White Biotechnology тому подобное», – добавил вице-губернатор.

Кроме встреч с представителями вышеуказанных компаний делегация Николаевской области посетила бельгийское предприятие BIOBASE Europe pilot plant, обладающее уникальными возможностями масштабирования биотехнологических процессов и которое является партером многих профильных программ ЕС в сфере биоэнергетики.

«Там мы наглядно имели возможность ознакомиться с производственными мощностями предприятия, а также согласовать с его менеджментом наиболее перспективные пути дальнейшего сотрудничества, направленного на создание условий для реализации в Николаевской области проектов в сфере биотехнологий и биоэнергетики. Также, в рамках системной работы по привлечению в Николаевский регион иностранных инвесторов, которая проводится постоянно, была проведена встреча с заместителем директора бельгийской правительственной институции «Агентство по инвестициям и торговле Фландрии», – отметил Александр Кушнир.

«Руководство Николаевской ОГА всегда ставит своей целью поиск дополнительных ресурсов для развития региона и поиск их не там, где все уже привыкли, а по новым перспективным направлениям. Биоэнергетика – именно такое перспективное направление, которое уже через пять лет может стать одним из ключевых трендов в мире. И тот регион, который ранее других включится в работу по такому направлению, получит больше преимуществ в краткосрочном будущем», – добавил он.

По словам заместителя главы Николаевской ОГА, «впереди много работы и основная задача, которую перед собой ставят члены нашей делегации – вернувшись в Николаевскую область, донести до наших предпринимателей все наработки, полученные во время вышеупомянутой конференции, объяснить перспективы и преимущества биотехнологий, чтобы они уже сами включались в налаживание завязок и воплощение наработок в этом перспективном направлении».