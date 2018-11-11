Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардией

Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего, начальника штаба Национальной гвардии Александра Кривенко.

Об этом сообщается в указе №364/2018, опубликованном на сайте главы государства.

«Уволить Кривенко Александра Васильевича с должности первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины», - говорится в указе.

Известно, что Кривенко занял должность первого зама Нацгвардии еще в апреле 2014 года. Командует Нацгвардией Юрий Аллеров.

Александр Кривенко родился в 1958 году в Кировоградской области и служил во украинских внутренних войсках с 1998 года. Он прошел служебный путь от командира взвода до замкомандующего внутренних войск.