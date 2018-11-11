В ответ на деликатесные грибы: Южная Корея отправила в КНДР 200 тон мандаринов

Власти Южной Кореи отправили в КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подаренные президенту страны Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.

Грузовые самолеты с фруктами отправили с острова Чеджудо, сообщает со ссылкой на агентство Yonhap интернет-издание Новое Время.

Мандарины упаковали в 20 тысяч коробок и разделили на четыре партии, для каждой из которых подготовили по четыре самолета. Доставлять посылку будут военно-транспортные самолеты С-130.

- Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне, и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее, сказал представитель южнокорейского президента.

Стоит отметить, что после трехдневного визита в сентябре президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил ему две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

В свою очередь Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР. Кроме того, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан.

Напомним, что ранее КНДР и Южная Корея подписали всеобъемлющее военное соглашение.