В Париже отметили 100-летнюю годовщину со дня окончания Первой мировой войны

Около 70 мировых лидеров прибыли в Париж, чтобы отметить 100-ю годовщину со времени завершения Первой мировой войны.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на телеканал «France 24».

«Лидеры государств посетили главную церемонию празднования столетнего перемирия на Могиле неизвестному солдату под Триумфальной Аркой. Кульминация церемонии состоялась в 11:00, потому что именно в этот конкретный момент 11 ноября 1918 года смолкло оружие после более чем четырех лет кровопролития на Западном фронте», - говорится в материале.

Среди прибывших во Францию лидеров: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Сербии Александр Вучич и другие. Также на церемонию приехал президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной.

Около 10 тысяч французских полицейских обеспечивали максимальную безопасность в Париже, где ранее неоднократно осуществлялись нападения джихадистов.

Также сообщается, что президентом США было запланировано возложение венка и почтение минутой молчания на кладбище и мемориале погибших американских солдат в около 60 милях к северо-востоку от Парижа, однако, как сообщили в Белом доме, Трамп отменил участие в этом мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили взлететь его вертолету.

Ранее в субботу, 10 ноября, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Бриджит в музее искусств д'Орсэ в Париже организовали ужин для более чем 120 гостей, среди которых были президент США Дональд Трамп и десятки других лидеров государств и правительств.