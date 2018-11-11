Президент Порошенко заявил, что никто не признает организованные РФ фейковые выборы на оккупированной части Донбасса

Петр Порошенко Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никто не признает проводимые на оккупированных территориях Луганской и донецкой области фейковые выборы.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Напомним, в воскресение, 11 ноября, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей проводятся так называемые выборы «глав республик» и «местных депутатов».

– Несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества к Российской Федерации относительно большой опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса, к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов, – заявил Президент Петр Порошенко в связи с проведением фейковых выборов на территории оккупированного Россией Донбасса.

– Конечно, в результате проведенных консультаций мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Условия безопасности не созданы, – также отметил Петр Порошенко.

Глава государства сообщил, что дал поручение украинским дипломатам действовать и принимать соответствующие меры.

– Уже с завтрашнего дня будут инициированы несколько мероприятий. Прежде всего, это мы проводим уже в понедельник в Вене заседания Постоянного Совета ОБСЕ, где будет этот вопрос включен вне очереди в повестку дня, – отметил он.

По словам Президента, начато консультации в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке с постоянными членами Совета Безопасности. Также вопрос незаконного проведения так называемых выборов будет внесен в повестку дня заседания Совета министров ЕС по иностранным делам и ближайшего заседания Комитета министров Совета Европы.

– Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира, – подчеркнул Президент.

Петр Порошенко также обратился к украинцам, которые сейчас вынуждены проживать на оккупированных территориях, призвав их голосовать на этих выборах: «Не отдавайте свой голос. Не берите участие в фейковых выборах».

– Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала, устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, в пытках, в нарушении законодательства. Сегодня делает Россия этот шаг только для того, чтобы выбрать уже назначенных ими следующих марионеток, – подчеркнул Глава государства.

Президент особо отметил: «Украина будет жестко противодействовать этому. Украина будет принимать все меры для того, чтобы вернуть оккупированные Донбасс и Крым. И весь мир сейчас с нами, с украинцами».

Он выразил надежду, что его обращение услышат те, кто сейчас проживает на оккупированном Донбассе.