Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и упрекнул их за войну в Югославии, - СМИ

Президент США Дональд Трамп перепутал страны Балтии с Балканами и раскритиковал их за войну в бывшей Югославии.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на «Le Monde».

В апреле 2018 года на закрытой встрече в Белом доме Трамп якобы упрекнул лидеров Латвии Раймонда Вейониса, Литвы Далю Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд в провоцировании их странами войны на Балканах, что в итоге привело к развалу Югославии.

Трое лидеров смутились и не сразу поняли, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами. Однако позже, на пресс-конференции, Трамп также похвалил своих коллег, что их страны являются ответственными членами НАТО и не плодят «фейковые новости». Белый дом не прокомментировал материал французского издания.

Напомним, что ранее Трамп ошибся в разговоре с Трюдо и обвинил канадцев в поджоге Белого дома.