Луценко перед заявлением об уходе был уверен, что нардепы не поддержат его отставку

Юрий Луценко накануне заявления об отставке уже был уверен, что народные депутаты не будут голосовать о его увольнении с должности Генерального прокурора.

Об этом Юрий Луценко заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

– После такого активного недовольства общества любой человек должен предложить свою отставку… Когда в тебя три дня тыкают, что на тебе кровь... – сказал Луценко, отметив, что так делают в Европе.

При этом он считает, что Верховная Рада и президент уже показали свою позицию относительно его отставки рейтинговым голосованием и тем, что Порошенко вернул заявление об отставке.

– Я не сомневался в том, что большинство депутатов не поддержит отставку, – рассказал генпрокурор о своих переживаниях накануне заявления об отставке за трибуной в Раде.

– То есть вы сделали это чисто технически, потому что так делают в Европе? – уточнил журналист.

– Я считаю, что это правильный подход. Есть недовольные работой какого-то ведомства, сектора и я им предложил. И самое главное, мне кажется, при всем уважении к Катерине Гандзюк, речь идет не о расследовании ее дела – речь идет о власти. Я еще раз подчеркиваю, что я за власть на цепляюсь, а вот те кто сегодня пиарятся на крови, имеют виду именно власть. Результат 38 голосов за отставку Луценко был для них холодным душем, – рассказал Юрий Луценко.

Напомним, 6 ноября Луценко заявил, что напишет заявление об отставке с должности в связи со скандалом по делу Екатерины Гандзюк, как того требуют активисты. В тот же день Верховная Рада провела рейтинговое голосование за отсавку Луценко - «За» проголосовали только 38 нардепов.

Уже 9 ноября президент Украины Петр Порошенко вернул заявление об отставке назад генеральному прокурору Юрию Луценко.