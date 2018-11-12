Мэр Вознесенска пожаловался Порошенко на «черного» перевозчика – тот поручил Савченко разобраться

Алексей Савченко и Виталий Луков Мэр Вознесенска Виталий Луков пожаловался президенту Украины, что в городе не могут ничего поделать с работой нелегального перевозчика и Петр Порошенко поручил решить эту проблему главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко.

Об этом шла речь в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник, 12 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– Я все-таки хотел попросить государственные органы поддержать нас на местном уровне именно в работе фискальной службы, Нацполиции, Укртрансбезопасности. Потому что, к сожалению, бывают случаи, […] когда это очень нужно. Два-три дня назад у нас приостановили перевозчики работу по карте, потому что зашел «черный» перевозчик. Они терпели полгода пока я с эти разберусь, и Алексей Юрьевич помогал, но нам пока не удалось. Если будет такая поддержка, то я буду очень благодарный, – сказал мэр Вознесенска Луков.

После этого Петр Порошенко обратился к главе Николаевской облагосадминистрации Алексею Савченко с указанием рассмотреть эту проблему с перевозками.

– Алексей, посмотри, что там нужно сделать по борьбе с «черными» перевозчиками, – обратился президент к главе Николаевской облагосадминистрации Алексею Савченко.

Напомним, как в Николаеве пресекли незаконную перевозку детей в Рыбаковку.