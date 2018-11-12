«Луков врет»: руководство Николаевской ОГА заявило, что мэр Вознесенска лоббирует своих перевозчиков в городе

Валентин Гайдаржи и Алексей Савченко (на переднем плане) Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко и его заместитель Валентин Гайдаржи заявили, что городской глава Вознесенска защищает интересы определенных перевозчиков и пытается надавить на их конкурента.

Об этом они заявили в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, на заседании Совета регионального развития мэр Вознесенска Луков пожаловался президенту Украины, на якобы нелегального перевозчика и Петр Порошенко поручил решить эту проблему главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко.

– Луков, он соврал. Он имеет своих перевозчиков, разыграл с ними социальную карточку, Ярошенко по решению суда вышел на маршрут и теперь ему эти перевозчики говорят: убери его с маршрута. Он его убрать не может и поэтому они якобы отказались по социальной карточке перевозить людей. Это же прямая спекуляция, это незаконно и нечестно, – сказал Алексей Савченко.

В то же время заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи рассказал, что на перевозчика ФЛП Ярошенко действительно составляли админпротоколы и местные власти разрывали договор на пассажирские перевозки, но его право на работу по договору подтвердил суд.

– Были определенные нарушения, потом с ним в районе разорвали договор из-за якобы нарушения его условий. Через суд он опротестовал это решение и у него действующий договор по Вознесенскому району. То, что перевозчик города Вознесенск на этой ситуации спекулирует и шантажирует мэра, что если он его не уберет с маршрута, то они тогда не будут возить льготные категории – на мой взгляд, это перебор. Почему? Степень вины у нас определяет суд, составляет протоколы полиция по своим вопросам, а больше «Укртрансбезопасность». «Укртранасбезопасность» именно по поручению городского главы проверяла всех перевозчиков в Вознесенском районе. То есть не было выборочно или первого, или второго. Поэтому тут чувствуется спекуляция перевозчика на эту тему, – добавил Валентин Гайдаржи.

Напомним, что ранее Андрей Максименко, когда еще был на должности начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА, передал тогдашней главе райгосадминситрации Наталье Баланюк гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок.

В ответ уже бывшая глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену. В ОГА это обвинение опровергали.