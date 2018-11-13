Оппозиционеру Навальному запретили выезжать из РФ

Алексей Навальный Российскому оппозиционеру Алексею Навальному запретили выезжать из России.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. Юля и адвокат Михайлова стоят с другой стороны веревочки и смеются надо мной», - написал Навальный.

Позднее политик написал в своём Twitter, что по словам пограничников, выезд из России ему закрыт.

«Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет», - добавил он.

После Навальный на своё сайте опубликовал официальное уведомление о том, что выезд ему закрыла служба судебных приставов.

«Есть висящие исполнительные производства, но они все нематериального характера — требования удалить какие-то посты, раздражающие старика Путина. Этим производствам по несколько лет уже, а последний раз я выезжал за границу недели две назад — всё было нормально. (АПДЕЙТ: пока писал пост, юристы дозвонились до судебного пристава, ведущего все эти производства. Он уверяет, что выезд не ограничивал)»

Напомним, что ранее российский оппозиционер Навальный не успел выйти из СИЗО, как его снова задержала полиция.