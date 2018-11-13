«Запустил в крайне сложное положение», – нардеп Ливик раскритиковал мэра Вознесенска за ситуацию с пассажирскими перевозками

Александр Ливик Народный депутат Украины от Николаевщины Александр Ливик считает, что Вознесенский городской голова Виталий Луков завел пассажирские перевозки в крайне сложную ситуацию, однако законным путем эту проблему не решает.

Такое мнение он высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, мэр Вознесенска Виталий Луков пожаловался президенту Украины, что в городе не могут ничего поделать с работой нелегального перевозчика и Петр Порошенко поручил решить эту проблему главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко. После этого Савченко и его заместитель Валентин Гайдаржи заявили, что Луков защищает интересы определенных перевозчиков и пытается надавить на их конкурента.

По словам Ливика, ранее мэру Вознесенска было предложено за счет субвенции из Госбюджета приобрести за 10-15 миллионов гривен четыре львовских электробуса, чтобы они могли курсировать в отдаленные районы города.

– Во-первых, они должны были ввести четыре льготных маршрута – в районные больницы, в третий микрорайон, в отдаленные районы города, и снять эту «напряженку». Во-вторых, они должны были заправляться своей электроэнергией от солнечной станции, на которую выделили 30 миллионов гривен из 68 необходимых, но Луков счел это ненужным. И поэтому не купили ни электробусы, ни солнечную станцию не построили. Эти деньги они пустили на закупку мусоровозов. Наверное, Лукову мусор важнее людей. И сегодня перевозчики поднимают цены. А власть ничего не может сделать, чтоб эти цены удержать, – рассказал Ливик.

Также народный депутат отметил, что если перевозчик не выполняет обязательства, то необходимо либо разорвать с ним договор, либо обратиться с соответствующим иском в суд. Однако Луков ни одного из этих пунктов не выполнил, но обратился к пенсионерам, чтобы те бастовали, блокировали дороги и давили на перевозчика, а позже обратился и к Главе государства.

– Когда задал ему (мэру Вознесенска Виталию Лукову, – ПН) вопрос касательно того, какие он механизмы использовал для решения ситуации, он ответил, что ничего. Поэтому Алексей Юрьевич (Савченко, - ПН) абсолютно прав в том, что этот человек врет по полной программе. Он запустил ситуацию в крайне сложное положение и не знает, как из этого выйти. А по поводу перевозчика, то здесь Алексей Юрьевич тоже прав. Есть открытая информация, что фирма, которая занимается перевозками, с которой заключен договор, у них совместный бизнес, они совместно владеют мототреком, организовывают соревнования, массовые представления и так далее. Нельзя так, – отметил нардеп.

Александр Ливик также рассказал, что при имеющейся цене на проезд по городу в 5 гривен, перевозчики хотят поднять ее до 9-10 гривен, а льготные – 7 гривен. В то же время, по его мнению, даже нынешняя стоимость проезда на сегодняшний день является слишком большой для жителей Вознесенска.

– Я Лукову предлагал найти деньги из бюджета на приобретение новой техники для городского электротранспорта. Я у него спросил, сколько тратится из бюджетных средств на льготников. Оказалось, что Вознесенск тратил 2,5 миллиона. Я у него спросил, зачем так, ведь можно тратить на содержание коммунального транспорта и возить людей. Он мне начал рассказывать, что это дорого, для этого нужно создавать отдельное предприятие. Я у него спросил: «А что создавать? У вас же есть коммунальное предприятие, которое занимается вывозом мусора, у которого подъемные вышки, которое обслуживает сеть и так далее. Вы же там содержите инженера, водителей, которых выпускаете на линию. Есть ветка гаражирования, базирования. В чем проблема? Купите 5-6 единиц техники для начала за бюджетные деньги, пустите по льготному маршруту перевозки. И у вас еще 2,5 миллиона своих денег, которые вы экономите и не будете никому отдавать». Но этого же никто не услышал. А сейчас, когда ситуация вышла наружу – имеем то, что имеем, – отметил народный депутат.

Напомним, что ранее Андрей Максименко, когда еще был на должности начальника управления инфраструктуры Николаевской ОГА, передал тогдашней главе райгосадминситрации Наталье Баланюк гневное «приветствие» за беспорядок в сфере пассажирских перевозок.

В ответ уже бывшая глава Вознесенской РГА заявила, что Савченко и Гайдаржи давили на нее, чтобы отдать перевозки «нужному» бизнесмену. В ОГА это обвинение опровергали.