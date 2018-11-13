Экс-глава ГФС Продан, у которого конфликт с Генпрокуратурой, уехал в Германию

Бывший глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан выехал в Германию.

Об этом сообщает «Левый берег».

В The Newsroom, Telegram-канале журналистов Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой, говорится, что Продан пересек границу с Украиной в одном из пунктов пропуска на молдавской границе. По их информации, Продан покинул территорию Украины на автомобиле.

В комментарии «Украинским новостям» Продан рассказал, что сейчас находится в Германии.

- Я выехал из Украины еще 8 дней назад, нахожусь в Германии. Выехал на автомобиле на абсолютно законных основаниях. После лечения вернусь в Украину. Четыре с половиной месяца обращался в САП и ГПУ с предложением прийти и дать пояснения. Мне ни разу не ответили. Повестку прислали уже после того, как я уехал. Выписали повестку задним числом. Подозреваю, сделали это специально. Подробнее вам могут прокомментировать мои адвокаты, - сказал он.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура ждет его на допрос 15 ноября, где ему должны вручить подозрение в незаконном обогащении в связи с покупкой недвижимости в Турции. До этого момента объявлять в розыск бывшего налоговика не будут.

Продан ранее заявлял, что выехал за границу на лечение, и анонсировал это в соцсетях. Бывший глава ГФС обвинил САП в том, что она намеренно создает впечатление того, что он прячется от правосудия за границей.

Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой.

Продан – близкий соратник премьер-министра Владимира Гройсмана. Бывший министр финансов Александр Данилюк говорил, что Продан – «полулегитимный и полностью управляемый руководитель».

Продана уволили после того, как в прокуратуре заявили о «грубых нарушениях» с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. Продан заявлял, что за кражей контейнеров, стоящих 154 миллиона гривен, с Одесской таможни стоит высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры.