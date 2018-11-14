В Верховную Раду проходят 7 партий, – опрос

В Верховную Раду Украины сейчас могут пройти семь политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, Центром Разумкова и Социологической группой «Рейтинг».

Лидером рейтинга остается партия Юлии Тимошенко «Батьківщина», которую готовы поддержать 22% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать.

Следом идет партия «Слуга народа», за которую готовы голосовать 11% избирателей.

Поддержка «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко составляет 10%, «Оппозиционного блока» – 9%, «Блока Петра Порошенко «Солидарность» – 8%, «Радикальной партии» – 7%, партии «Наші» Евгения Мураева – 5%.

В полугодовой динамике социологи отмечают рост популярности партий «Батьківщина», «Слуга народа» и УКРОП.

А рейтинг партии «За життя» с появлением политического проекта «Наші» значительно снизился (4,1% среди тех, кто будет голосовать и определился, – при проходном показателе в 5%).

Опрос проходил 19 октября – 2 ноября. Было опрошено 10000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Статистическая погрешность выборки не превышает 1%.

Напомним, что согласно опросам, действующий Президент Украины Петр Порошенко во втором туре проигрывает любому кандидату, который пройдет в этот тур.