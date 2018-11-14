«Как-то решим этот вопрос», – вице-мэр Степанец заявил, что всем, кто переплатил ЖКП «Південь», вернут деньги

Жители Николаева, заплатившие ЖКП «Південь» сверх нормы, получат деньги обратно после перерасчета.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» заявил заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец.

Стоит отметить, что счета ЖКП «Південь» арестованы из-за многочисленных долгов, в связи с этим жители и опасаются, что деньги им не вернут.

— По ЖКП «Південь» там мэр назначил нового директора, вчера взяли нового бухгалтера, сейчас они делают усиленную инвентаризацию и заодно мы им поставили задачу, чтобы выплатили людям переплату. Насколько я знаю, там значительную часть денег уже списали в честь долга, думаю, рассчитаются по долгам и счета разблокируют. Плюс мы же выделяем деньги для расчета с работниками, решим как-то этот вопрос, - заявил Юрий Степанец.

Также многие николаевцы заметили в своих платежках сумму в качестве долга перед ЖКП «Південь» и не знают, платить или нет. Чиновник отметил, что эта сумма за ранее оказанные услуги и ее необходимо уплатить.

— Что касается платежек, то управляющая компания выставляет счета за прошлый месяц – октябрь, ЖКП «Південь» тогда уже не работал, а это в платежке прописывается долг людей, который они не оплатили. Есть директор, они должны вести с этими жильцами претензионную работу, это дебиторская задолженность, они должны взыскать ее. Предприятие же не закрыто и не ликвидировано, - сказал Степанец.

Вице-мэр отметил, что люди, которых не удовлетворяет качество услуг управляющей компании, могут не платить за услугу, но в этом случае жителю дома нужно зафиксировать, что услуга действительно не была выполнена.

— Мы всем жителям города рекомендовали платить управляющей компании, да мы видим прекрасно, что управляющая компания не в полной мере выполняет свои обязанности. Если в каком-то дворе до сих пор нет дворника, пусть люди это актируют и не платят за эту услугу, нужно платить только за указанную услугу. Только это все нужно правильно оформить: вызвать представителя компании и заактировать вместе с ним, что с такой-то по такой-то период уборка двора не проводилась, и они должны снять эту сумму с начисления, - добавил вице-мэр.

Напомним, ранее вице-мэр по вопросам ЖКХ Юрий Степанец заявил, что ситуаций с двумя платежками за коммунальные услуги - ЖЭКу и управляющей компании «Місто для людей-Миколаїв» в октябре и в последующие месяцы не будет.