«Если бы были какие-то нарушения, меня бы уже загнали в суд», – директор «Николаевэлектротранса» о служебной проверке по факту коррупции

Владимир Евтушенко Директор КП «Николаевэлектротранс», депутат Николаевского горсовета Владимир Евтушенко сообщил, что в отношении него уже провели служебное расследование по факту нарушения требований статьи 36 Закона о предотвращении конфликта интересов в связи с наличием у него предприятий или корпоративных прав, и отметил, что никакой коррупционной составляющей в его деятельности нет.

Об этом он заявил в среду, 14 ноября в ходе брифинга по итогам своей работы за полгода на должности директора предприятия.

Ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание мэру Николаева Александру Сенкевичу начать проверку относительно директора «Николаевэлектротранса» Владимира Евтушенко.

— А еще раньше в 2012 или 13 году меня судили как коррупционера. Причем когда я потребовал у судьи предоставить документы, на основании чего меня пытаются судить как коррупционера, то судья не показал мне эти документы. Когда я пошел в апелляцию и потребовал те же документы, то в них не было печати от аппарата совета города, то есть они были липовые. Такая же история, я считаю, и с этим национальным коррупционным бюро, у меня нет коррупционной составляющей я предоставил все необходимые объяснения на этот счет. Если бы были какие-то нарушения с моей стороны, поверьте мне, меня бы уже загнали в суд, пришли бы УБЭповцы (Управлениегосударственной службы по борьбе с экономической преступностью, - ПН) принесли бы мне пакет документов и показали, где я и что нарушил, - заявил он.

Как известно причиной этого предписания послужило то, что Евтушенко перед вступлением в должность директора КП не передал корпоративные права на 3,5 миллиона гривен в ООО «Глобус-Плюс» другому человеку. Сам депутат утверждает, что он их передал, но «возможно их неправильно зарегистрировали».

— Проверку провели, разобрались, прислали письмо, я его подписал, что я не возражаю. Только наш доблестный суд может определить: виновен или не виновен, а заявления Матвеева (Виталий Матвеев экс-директор КП «Николаевэлектротранса»), который постоянно что-то пишет... Сегодня уже приходил человек с очередной жалобой от Матвеева, что где-то там кафе является собственностью электротранса, но почему-то используется в целях коммерции другими лицами, что не соответствует действительности. А в пол 4 утра ко мне приходила полиция и требовала дознания, потому что я где-то какую-то группу перевожу, или какой-то кредит. Все это беспочвенно и не имеет основания, - прокомментировал Евтушенко.

На уточняющий вопрос о том, сделал ли этом Матвеев, чиновник отметил, что на документах стояла его подпись.

— Я уже говорю: «Все стою и дрожу в одних трусах, что с меня снимать еще?» Причем они приходят друг за другом, одни с порога, другие на порог: КРУ, полиция, налоговая, прокуратура и так далее. Сколько уже можно? Я не понимаю, что человек достигает таким образом?

Как сообщает Единый реестр юридических лиц, Евтушенко является руководителем, основателем и конечным бенефициаром ООО «Глобус-Плюс». В КВЭДах (видах экономической деятельности) этого предприятия значится: техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, розничная торговля деталями для автотранспортных средств. Также эта фирма имеет право заниматься ресторанной деятельностью, торговлей табаком и продуктами (основной вид деятельности).

Напомним, что Евтушенко является депутатом горсовета от «Оппоблока», председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности и транспорта. Также сообщалось, что Евтушенко получает в месяц 34,6 тысячи гривен зарплаты.