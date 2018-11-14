Пока это будет секрет: В Николаеве нардеп Бойко с частью «ОБ» обсуждал кандидата в Президенты от «оппозиции»

В среду, 14 ноября, в Николаев приехал народный депутат Юрий Бойко, где открыл свою общественную приемную, а также обсудил со своими единомышленниками кандидата от «Оппозиционной платформы» на пост Президента Украины.

Об этом в комментариях «Преступности.НЕТ» сообщил глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском областном совете Владимир Фроленко.

По словам Владимира Фроленко, приезд Бойко в Николаев – это доказательство того, что в «Оппозиционный блок» в Николаевской области до сих пор существует.

— Он открывал свою общественную приемную. Я думаю, это первый шаг к тому, чтобы сегодня… Знаете, действительно, как говорили некоторые, что в Николаевской области «Оппозиционного блока» нет, я вас хочу заверить, что сегодня «Оппозиционный блок» есть в Николаевской области. (...) Вы знаете, что сегодня даже люди, которые входят во фракцию «Оппозиционный блок», они сегодня даже, как вам сказать, не есть оппозиционеры. Я как бы их мнения не знаю, поддерживают они или нет, но те люди, которые сегодня действительно во фракции и действительно, которых я считаю оппозиционерами, они этот шаг поддерживают, - сказал Фроленко.

Среди «настоящих оппозиционеров» Фроленко назвал депутатов областного совета – Илья Резников, Николай Кравченко, Александр Сироштан, Петр Паламарюк, Николай Лучный, а также Максим Невенчанный.

На вопрос о том, когда будет проводиться официальный съезд, где объявят об объединении «Оппозиционного блока» и «За життя» Владимир Фроленко ответил, что это будет в ближайшее время, однако точной даты не назвал. По словам депутата, объединение было сделано, в том числе, и для устранения проблемных вопросов в «Оппозиционном блоке».

— Сегодня проводится работа по поводу съезда. Конкретной даты мы не знаем, но, я думаю, это в ближайшее время будет съезд. И то, что сегодня происходит, - объединение оппозиционных сил, я считаю, это... Я считаю, это тот шаг, который приведет к... Можно сказать, к улучшению всех тех проблемных вопросов, которые существовали в общем в оппозиционных силах. Сегодня этот шаг, который был сделан, они сегодня пришли к каким-то договоренностям, я думаю, они объединятся и пойдут одним крылом, как они назвали «Оппозиционная платформа – «За життя», пойдут все под одним крылом, все пойдут оппозиционные силы, - сказал Владимир Фроленко.

Что же касается кандидатуры на пост президента от объединненных партий, Владимир Фроленко заявил, что кандидат «достойный», однако его имя – это секрет.

— Ну... Обговаривалась, конечно. Я не могу пока вам комментировать, пока это будет секрет. Я думаю, это будет очень достойная кандидатура и очень достойный соперник для кандидатов, - сказал Фроленко.

Депутат также заявил, что в партию вошли люди, которые «искренне верят в Украину» и поддерживают идеи оппозиции, однако сами идеи назвать не смог, чтоб «не бежать впереди паровоза».

— Их очень много и сегодня так прямо говорить, я как бы не хотел бы бежать впереди паровоза. Я думаю, вы скоро все увидите и услышите, - добавил Владимир Фроленко.

Напомним, сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционного платформы - За життя».