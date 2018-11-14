Реформа сельской медицины и строительство общежитий для военных возможны после возвращения ₴44 миллиардов, украденных предыдущей властью, – Президент

Президент Петр Порошенко подчеркнул важность инициированной им реформы сельской медицины и строительства жилья для украинских военных, которые стали возможными за счет решительных действий Генеральной прокуратуры Украины, которая вернула в госбюджет средства, украденные Януковичем и его окружением.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Во время заседания Совета регионального развития Президент сообщил, что принято к финансированию 513 проектов по строительству новых амбулаторий на сумму почти 3 миллиарда гривен, еще 250 миллионов будет потрачено на приобретение 497 автомобилей для этих амбулаторий.
По его словам, первую сельскую амбулаторию, согласно этой программе, уже построили и оснащают в селе Протопоповка Приютовской ОТГ на Кировоградщине. Вместе с Кировоградской лидерами в проекте являются Днепропетровская, Луганская, Харьковская и Ровенская области. На данный момент из 513 амбулаторий строится 89, остальные - стартуют в ближайшие недели.
«Напомню, такой амбициозный проект стал возможным благодаря тому, что Генеральная прокуратура Украины во главе с Юрием Витальевичем Луценко смогла вернуть в бюджет 44 миллиардов гривен, украденных Януковичем и его окружением», - подчеркнул Президент.
Он сообщил, что на указанные средства строятся не только 513 амбулаторий, но и 184 общежития для воинов-контрактников.
«Для того, чтобы там проживали почти 24 тысячи украинских военнослужащих, в комфортных, нормальных условиях 21 века, а не в палаточных городках или советских казармах», - добавил Петр Порошенко.
Он отметил, что «сейчас на эти деньги закупаем современное оружие для армии, реализуются другие социально-значимые проекты».
«Кроме денег, в государственную собственность возвращены заповедники, леса, земельные участки, большие заводы и другие активы. Все эти факты больше, чем красноречиво свидетельствуют, что последовательный курс власти на привлечение в бюджет всех государственных ресурсов, незаконно присвоенных Януковичем и топ-лицами его режима, реально реализуется. Простите за это «лирическое» выступление, но на прошлой неделе в информационном пространстве появился ряд инсинуаций на эту тему», - сказал Президент.
Глава государства также акцентировал внимание на важности противодействия любым коррупционным попыткам по программе сельской медицины и строительства амбулаторий.
«Если окажется, что где-то нарушены условия тендера или условия конкурса, или кто-то организовал «междусобойчик», если подтвердится любая информация, которая обнародована, я надеюсь, что правоохранительные органы дадут соответствующую оценку подобным действиям. А правительственные представители просто отзовут лицензии у махинаторов. Для того, чтобы не было права доступа махинаторов к участию в подобных тендерах. Если эта информация лживая, то дайте соответствующее разъяснение людям для того, чтобы они могли определить ... Ведь только принцип доверия и прозрачности может обеспечить эффективное использование именно этих направлений бюджетных средств», - подытожил Петр Порошенко.