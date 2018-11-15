«Зазвенел»: В Сингапуре служба безопасности вынудила Путина пройти через рамку металлодетектора

Президент России Владимир Путин по настоянию сингапурских служб безопасности прошел через рамку металлоискателя во время саммита Россия — АСЕАН.

Об этом в среду, 14 ноября, написал в своем репортаже специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, передает «Lenta.ru».

По его словам, российский лидер утром прибыл в торгово-выставочный центр Suntec, где проходили мероприятия саммита, и хотел пройти мимо рамки металлоискателя. Однако служба безопасности «аккуратно перенаправила» президента и попросила его пройти через рамку.

В результате, передает корреспондент «Коммерсанта», Путин «зазвенел», но досматривать главу государства и просить его вынуть из карманов все металлические предметы никто не стал.

Как отмечает Колесников, обычно на подобные мероприятия прибывающих глав государств и министров пропускают через отдельный проход, не заставляя проходить дополнительные процедуры контроля.

Спустя время другой журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Путин не проходил через рамку металлодетектора.

«То место, где на саммит АСЕСН заходят лидеры. И возле него стоит кортеж президента России. Спросил сейчас у секьюрити — правда, у вас вчера Путин проходил через рамку? — Ты с ума сошел? Это же Путин!» — пишет Смирнов.

В другом посте журналист поясняет, что президент прошел через «обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего».

В то же время, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что неудобств Президенту РФ это не доставило.

— Ничего страшного. Это, собственно, турникет, через который все проходят, —сказал он Лайфу, отвечая на вопрос, не вызвала ли неудобств такая просьба сингапурской стороны.

Напомним, в 2013 году в ходе визита тогдашнего Президента Украины Виктора Януковича в международный детский центр «Артек» в Гурзуф Госохрана кроме журналистов через рамку металлодетектора прогнала около тысячи детей-артековцев.