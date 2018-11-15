НАПК обязало глав Николаевской ОГА и двух РГА устранить нарушения исполнительной дисциплины в их ведомствах

НАПК направило главе Николаевской ОГА Алексею Савченко, а также главам Николаевской и Очаковской РГА Алле Воробьевой и Сергею Самоукову предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона.

Об этом сообщается на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

Национальное агентство требует от глав ОГА и РГА провести служебное расследование для выявления причин невыполнения чиновниками этих органов власти требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятие ответственного или особо ответственного положения.

После проверок главы облгосадминистрации и райгосадминистрации должны принять установленные законом меры по ликвидации нарушении и их последствий.

Отмечается, что предписание НАПК является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

Напомним, что ранее в Николаевской облгосадминистрации провели совещание с членами рабочей группы из Кабинета Министров Украины, которые должны проверить состояние исполнительной дисциплины облгосадминистрации.