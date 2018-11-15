«Місто для людей Миколаїв» продолжает оперативно решать аварийные заявки николаевцев

Управляющая компания проводит замену старых коммуникаций, которые остались после коммунальных ЖЭКов.

Об этом говорится в сообщении компании.

В день на горячую линию МДЛМ поступает около 200 заявок, большинство из которых связаны с прорывами на теплотрассах. Подобные аварии приходится ликвидировать и днем, и ночью в будние и выходные. Ржавые труби меняют на новые пластиковые.

В компании сообщают, что отопление запущено во всех домах на обслуживании, но, к сожалению, постоянно происходят прорывы и образуются воздушные пробки.