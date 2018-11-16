В мэрии Южноукраинска сняли с рассмотрения вопрос об отставке секретаря Дзюбенко

Людмила Дзюбенко На сессию Южноукраинского городского совета не будут выносить проекты решений об отставке секретаря органа местного самоуправления Людмилы Дзюбенко, которые инициировали несколько депутатов.

Об этом сообщает «Барометр Южноукраинска».

Как известно, на сессии горсовета 1 ноября депутаты Евгений Квасневский, Виктор Бабич, Эрик Григорян и Александр Палий требовали рассмотреть вопрос об отставке Людмилы Дзюбенко. После перепалок Дзюбенко увезла «скорая», а место председательствующего на сессии занял депутат Палий, но вопрос об отставке Дзюбенко депутаты так и не поддержали.

Проекты решений «О досрочном прекращении полномочий секретаря Южноукраинского городского совета и увольнения с должности» сняты с опубликования на официальном сайте Южнокраинска.

«На ваше обращение от 05.11.2018 вх.№251-д сообщаю, что внеочередная 43 сессия Южноукраинского городского совета не может быть созвана», - отмечается в ответе на запрос.

Отмечается, что со стороны разработчиков проектов решений «О досрочном прекращении полномочий секретаря Южноукраинского городского совета и увольнения с должности» депутатов Евгения Квасневского и Эрика Григоряна допущено ряд нарушений.

Учитывая, что секретарь Южноукраинского городского совета Людмила Дзюбенко 29 октября обратился в суд с исковым заявлением о взыскании убытков в порядке регресса с депутата Евгения Квасневского в размере 130 тысяч гривен, у последнего возник конфликт интересов.

Данный факт делает невозможным, какое либо участие депутата Квасневского в рассмотрении проекта решения об отставке Людмилы Дзюбенко, принимая во внимание наличие у него реального конфликта интересов, предусмотренного подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Аналогичные правовые последствия коснулись и проекта депутата Григоряна, где докладчиком указан так же Евгений Квасневский. Кроме того, в проекте Эрика Григоряна нарушен пункт 5 статьи 21 Регламента Южноукраинского городского совета, в котором указано, что проекты решений вопросов, которые вносятся депутатом, подаются за подписью депутата, который и является докладчиком по этому вопросу. Сам Григорян докладчиком по данному вопросу быть отказался, указав в нём фамилию Квасневского, чем собственно и нарушил Регламент.

Вместе с тем, депутатам подписантам так же отказано в опубликовании проекта решении «Об избрании секретаря Южноукраиснкого горсовета» по двум причинам. Первая: данная должность не является вакантной. Вторая: предложение относительно кандидатуры секретаря совета может вноситься на рассмотрение совета не менее, как половиной депутатов от общего состава.

Напомним, что 7 июня депутаты городского совета Южноукраинска отправили в отставку мэра Виктора Пароконного и таким образом полномочия вместо него начала исполнять секретарь горсовета Дзюбенко.