«Нужно взять опыт лучших стран мира»: Тимошенко считает, что Украине необходимо принять закон об обязательном медицинском страховании

Лидер «Батьківщини» Тимошенко считает, что новая власть примет закон об обязательном медицинском страховании.

Об этом Тимошенко заявила во время встречи с общественностью в Ровенской области, передает пресс-служба партии.

«Нам нужно взять опыт лучших стран мира, которые живут на основе обязательной страховой медицины. Где страховые медицинские взносы, если человек работает, платят работодатели. А если человек не работает (пенсионеры, безработные), платит государство. Тогда мы получим настоящую медицину: оплаченные услуги и нормальную зарплату для медиков», - убеждена она.

Лидер «Батьківщини» раскритиковала так называемую медицинскую реформу, которую сегодня вводит действующая власть, подчеркнув, что она предусматривает уменьшение количества украинцев.

Юлия Тимошенко напомнила, что за этой реформой каждый врач первого звена (семейные врачи) будет обслуживать 2 тысячи пациентов.

«Сможет ли один врач качественно обслужить 2 тысячи пациентов? Он сможет пойти в отпуск или заболеть?»- спросила председатель партии.

Кроме того, как отметила политик, на одного пациента в месяц предполагается около 50 гривен, в которых заложены зарплата врача, медсестры и полное обследование каждого пациента на первом уровне.

Наиболее критической Юлия Тимошенко назвала ситуацию с сельской медициной.

«Они придумали закрыть ФАПы и оставить лечение только в центре. Они приняли закон, который начнет действовать с середины 2019 года, и предложили для села телемедицину», - сообщила она.

Предполагается, что больной человек должен связываться с врачом и консультироваться по дальнейшему лечению через Skype. Но также возникает вопрос, как пожилой человек в сельской местности, где нет соответствующих гаджетов и Wi-Fi, сможет это сделать, интересуется председатель партии.

«Это означает, что люди в селе рискуют вообще остаться без медпомощи», - подытожила Юлия Тимошенко.

По 2-3 звена врачей, узкоспециализированных, то за их услуги по европейским ценам и протоколами люди будут платить сами.

«Но они не подумали, что у нас 80% людей, по оценкам ООН, находятся за чертой бедности. У кого из украинцев хватит денег заплатить за услуги хирургов, онкологов и других по европейским ценам? Если не хватит денег, люди останутся больными, а врачи без зарплат», - пояснила Тимошенко.

Лидер «Батьківщини» напомнила, что в течение двух лет в парламенте лежит законопроект об обязательной страховой медицине, но его не принимают: «Потому что у них для Украины другие планы. Им не нужны украинцы, им нужны наши ресурсы, наши недра».