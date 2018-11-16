В Новой Одессе наконец представили нового главу РГА – он пообещал сразу же разобраться с долгами по зарплатам

В пятницу, 16 ноября, в Новой Одессе представили нового председателя районной государственной администрации Владимира Суровцева.

Нового главу общественности представил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, об этом сообщается на его странице в Facebook в прямом эфире.

В ходе представления Владимир Суровцев отметил, что он «простой и откровенный».

— Я человек простой и откровенный. Я открытый для добрых дел. Хочу призвать всех к общей работе, - сказал Владимир Суровцев.

В то же время Алексей Савченко напомнил, что познакомился с Суровцевым в ходе визита на государственное предприятие «Совхоз «Виноградная долина», где Владимир Суровцев год был директором, после чего написал заявление об увольнении «по настоянию» Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

— С вами мы познакомились на сельхозпредприятии, где вы отказались красть. Вы отказались быть соучастником, вы начали бороться и пошли против всех. (...) Пока вы будете работать так, моя крепкая рука будет возле вас, рука президента будет возле вас, - сказал Савченко.

После чего глава ОГА попросил Суровцева очертить свои первые шаги в новой должности. Владимир Суровцев заявил, что сначала разберется с долгами по заработной плате жителям Новой Одессы и района, после этого займется наполнением бюджета, внедрением децентрализации, а также «каждодневной работой с каждым горожанином». В ответ на это Алексей Савченко посоветовал ему заняться этим тут же, запереть дверь и не выпускать горожан до тех пор, пока каждый не расскажет о своей проблеме.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Владимира Суровцева утвердил Президент Украины.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 29 августа отправил в отставку главу Новоодесской райгосадминистрации Романа Сташука.

После этого глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что в Новой Одессе из-за увольнения главы райгосадминистрации возникли проблемы. Кабинет министров больше месяца не согласовывал предложенную АП кандидатуру на должность главы РГА.

Однако 2 ноября стало известно, что Кабинет Министров Украины все же согласовал кандидатуруглавы Новоодесской районной государственной администрации.

Также стоит отметить, что 19 октября в Новой Одессе из-за отсутствия кворума не состоялась сессия районного совета, на котором депутаты должны были рассмотреть вопрос касательно выделения бюджетных средств на выплату задолженности по зарплате медицинским работникам. Сами же медработники утверждают, что не получали зарплату на протяжении двух месяцев. Тогда же сообщалось, что никакие финансовые документы подписаны быть не могут, поскольку нет главы РГА, который был уполномочен на это.