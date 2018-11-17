Украина — заложник олигархов

Олигарх — представитель крупного капитала с чрезмерным влиянием в медиа и власти, что представляет значительную угрозу для стабильности и успеха государства.

По цивилизационным меркам ситуация в нашем государстве является сверхсложной. По убеждению подавляющего большинства граждан, страна развивается в ошибочном направлении. Основная причина — во власти, ее неэффективности и ориентированности на удовлетворение не общественного, а частного интереса.

Чтобы кардинально изменить ситуацию к лучшему, нужно изменить качество власти. Других вариантов сохранить Украину как суверенное и независимое государство и обеспечить ее прогрессивное развитие просто не существует. Смена всей верховной власти может произойти уже в следующем году, на президентских и парламентских выборах.

Как и каждые новые выборы, они дают обществу шанс в корне изменить ситуацию. Но еще до начала избирательной гонки этот шанс кажется мизерным, поскольку существует ряд фундаментальных факторов, угрожающих демократическим принципам проведения выборов. А потому вместо объективно необходимого обновления власти могут произойти ее консервация и реванш антигосударственных политических сил, которые обескровили страну и принесли на ее территорию войну. Из этих выборов Украина может выйти еще более ослабленной и уязвимой.

Олигархическая форма правления

Главным фактором, мешающим честным и демократическим выборам (собственно, как и демократическому развитию страны вообще), является господство в Украине олигархов, в руках которых сосредоточены основные ресурсы и власть. Власть является продуктом олигархической системы и призвана ей служить. Если уж генпрокурор открыто заявляет о том, что "точно знает, на какие органы какие олигархи больше всего влияют", и говорит о том, что "должны хорошо подумать и решить", какому максимально отдаленному от влияния соответствующего олигарха органу отдать дело для расследования, то это означает крах правоохранительной системы как таковой.

Олигархическая система правления существует в Украине более двадцати лет. Благоприятной почвой для ее появления стало правление Л.Кравчука, а окончательно она сформировалась в период президентства Л.Кучмы. Каждый следующий президент, парламент, правительство уже были порождением этой системы, и при них она только видоизменялась. Некоторое исключение представляет разве что В.Ющенко, которого на высший государственный пост "завел" Майдан — наперекор основной части олигархов, уже тогда делавших ставку на В.Януковича. Однако уже спустя несколько лет они взяли сначала частичный (2007–2008), а затем и полный (2010) реванш — и это было сделано с использованием формально демократической процедуры выборов. В.Янукович пришел к власти как ставленник и выразитель интересов "донецкого клана". При его правлении сформировалась "семья", под полный контроль которой попали не только экономический и финансовый секторы, но и вся государственная власть, произошла откровенная ее узурпация. На высшей государственной должности В.Янукович довольно быстро превратился фактически в олигарха.

Президент П.Порошенко также вышел из олигархической системы. Но не просто вышел, а стал первым отечественным олигархом, которому удалось занять должность президента. Совершенно прогнозируемо провозглашенная П.Порошенко "деолигархизация власти" (которая изначально не воспринималась как правдоподобная) не ослабила систему, не говоря уж о ее демонтаже. Когда в 2016 году бывший посол США в Украине Д.Пайетт завил, что олигархи в Украине уже не так сильны и влиятельны, как еще несколько лет назад, я публично возразил уважаемому господину послу, заметив, что "на самом деле некоторые олигархи в Украине после Революции достоинства уже не так сильны и влиятельны. Однако некоторые, наоборот, стали еще более сильными и более влиятельными, а отдельные — сверхвлиятельными, поскольку получили в свое распоряжение практически всю полноту власти. То есть состоялась концентрация олигархического влияния на политику и экономику".

Никто из ключевых олигархов после Революции достоинства (которая, собственно, была второй после Майдана 2004 года попыткой народа отстранить олигархов от власти) особенно не пострадал и не "исчез как класс". Все ограничилось лишь определенной перегруппировкой и перераспределением капитала, сфер влияния и государственных должностей (в частности, на основании известных венских договоренностей 2014 года). Правда, одно существенное изменение все же произошло: если раньше крупнейшие олигархи, имея свои устойчивые бизнес-ниши и сферы влияния, были в относительно равном положении (с разными властными преференциями от разных президентов), то, начиная с 2014 года, сложилась ситуация, когда один из них является главным, а все остальные должны ему подчиняться. Этим главным стал президент П.Порошенко, получивший в свои руки высшую государственную власть.

Это качественно изменило не только его личное положение, но и общий расклад сил в государстве. Ему уже не нужно было заключать соглашение c представителями власти и тратиться на них. Став президентом, П.Порошенко получил сверхблагоприятные условия для собственного экономического роста и укрепления — в его распоряжение попали колоссальные экономические, политические, финансовые и другие ресурсы.

При этом все другие олигархи, чтобы сохранить свои сферы влияния и обезопасить себя, вынуждены договариваться и сотрудничать с ним. Большинство из них, которые, собственно, и "выросли" на приспособлении, так и поступили. А некоторые со временем даже вошли в такое доверие, что стали приглашаться в "ситуационную комнату" для обсуждения и решения глобальных "государственных проблем". Кто же не смог договориться или не захотел сотрудничать на выдвинутых ему условиях, вынужден был покинуть Украину. Ведь единственное, что было сделано в рамках процесса "деолигархизации", это то, что других олигархов "прижали" и определили им новое место в олигархической системе, которое обеспечило бы возможность использовать их ресурсы для "государственных" нужд.

Совмещение статуса олигарха со статусом президента имеет концептуальный недостаток: оно не стимулирует руководителя государства создавать демократическую и успешную страну. Наоборот, такой президент кровно заинтересован строить государство "под себя", чтобы иметь возможность использовать его в своих частных интересах. В таких условиях подлинное демократическое реформирование любой страны невозможно по определению (сколько бы положений о европейском курсе развития ни записывали в Конституцию). Концентрация государственной власти у такого лица угрожает стране движением в совершенно противоположном направлении — к авторитаризму, диктатуре, массовому нарушению прав человека.

Возможность сосредоточить большую власть и большой капитал в одних руках нужно признать самой большой проблемой создания государства в Украине. Ситуацию усложняет слабость демократических институтов, недейственность общественного контроля над деятельностью органов государственной власти и их должностными лицами, политизированность правоохранительных органов и подчинение большинства из них руководителю государства, зависимость от него законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти. При таких обстоятельствах в государстве, где правовой нигилизм достиг апогея, единственной гарантией того, что деятельность президента будет направляться не в частных, а государственных и общественных интересах, являются его личные качества — нравственность, добропорядочность, справедливость, настоящий патриотизм. Но реально ли было человеку с такими достоинствами стать в Украине олигархом?

Олигархическая жизнь "по-новому"

Многие публично обвиняют действующего президента в использовании им власти для продвижения собственного бизнеса, в наличии бизнеса на территории государства-агрессора, в получении его предприятиями государственных оборонных заказов (и некачественном их выполнении), лоббировании государственных решений в собственных интересах и интересах своих бизнес-партнеров и т.п. Не буду останавливаться здесь на этом, поскольку если такие факты есть, они должны стать предметом соответствующего государственного расследования (в частности парламентского) и получить соответствующую оценку. Подчеркну это лишь потому, что совмещение статуса бизнесмена со статусом президента объективно порождает возможность возникновения серьезного конфликта интересов у руководителя государства, который вместе с тем является владельцем крупного капитала. Он объективно предстает перед выбором: работать на этой должности на государство или на себя. И при наличии колоссальных соблазнов и возможностей, которые дает пост президента, сделать выбор в пользу государства — сверхсложная (если вообще реальная) задача.

Отмечу, что действующим законодательством не предусмотрена возможность открыть уголовное производство против действующего президента (определенное расследование возможно только в рамках процедуры импичмента, которая сейчас фактически заблокирована из-за отсутствия соответствующего закона). На сегодняшний день в Украине нет также правоохранительного органа, который был бы способен расследовать преступления не только президента, но и его окружения. Правоохранительная система выстроена под обслуживание интересов руководителя государства. ГПУ и СБУ традиционно полностью находятся "под президентом", который имеет возможность направлять деятельность этих органов в нужном ему русле и который в курсе всех более или менее серьезных "разработок" и расследований. Довольно серьезные проблемы у руководства государства возникли с новыми антикоррупционными органами, созданными по инициативе и под патронатом западных партнеров Украины.

Нейтрализации, а затемм и постепенному целенаправленному использованию новых антикоррупционных органов способствовало то, что они не выдержали давления и влияния коррупционной системы, хотя имели все для того, чтобы выстоять: нужное финансово-материальное обеспечение, необходимый уровень правовой защиты, колоссальное доверие общества, беспрецедентные поддержку и защиту со стороны международных организаций и ведущих иностранных государств (ЕС, США и др.). Но вместо совместной слаженной работы по противодействию VIP-коррупции они втянулись в междоусобную войну, которая ведет их к самоуничтожению. В результате имеем провал новой антикоррупционной стратегии, потерю веры людей в то, что Украина может выбраться из коррупционного болота.

У тех же НАБУ и САП был уникальный шанс "взорвать" основу политической коррупции, сломать коррупционные механизмы прихода к власти и ее противоправного использования, в т.ч. создав предпосылки для честных выборов. Они могли это сделать, в частности, надлежащим образом расследовав дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Но, по всему видно, не захотели, и при отсутствии законных оснований САП передала это дело в ГПУ, где оно и "заглохло". Есть основания считать, что "погребение" этого дела произошло в интересах Банковой. Если бы указанное дело было надлежащим образом расследовано НАБУ и САП, сейчас у нас бы не было ситуации, когда видные деятели Партии регионов не только сохранились в отечественной политической системе, но и, нарастив капитал и медийный ресурс, снова стали сверхвлиятельными политическими игроками и реально претендуют на политический реванш.

Потому ныне нет существенных преград для использования масштабных коррупционных механизмов на выборах 2019 года — эти выборы пройдут по избирательной системе, правилам и технологиям, выгодным власти. Возможности кандидатов от власти и от олигархов на несколько порядков будут превышать возможности других кандидатов. К тому же в отношении последних будет применена вся сила административного ресурса и проведены масштабные кампании для их дискредитации (например, в отношении партий "Гражданская позиция" и "Самопоміч" и их лидеров А.Гриценко и А.Садового соответствующие спецоперации начали проводить задолго до выборов. Аналогичная кампания ведется против Ю.Тимошенко).

При нынешней системе правления проведение свободных демократических выборов на началах равенства и состязательности невозможно в принципе. А следовательно, больше всего шансов победить на следующих президентских выборах имеет действующий президент. Кроме описанных выше внутренних ресурсов, на его победу будут работать и внешние факторы, которые непременно будут влиять на выборы.

Украина — в эпицентре стратегических интересов Запада и России, а потому эти два субъекта (каждый своими средствами) будут добиваться нужного им результата.Запад (прежде всего США), который сейчас еще колеблется, может во второй раз остановить свой выбор на П.Порошенко по той причине, что он считает его для себя довольно хорошо исследованным, понятным и в целом прогнозируемым. Кроме того, Запад, исходя из своих соображений, на сегодняшний день не может остановить свой выбор на другом кандидате.

Что же касается позиции России, то интересной является обнародованная в начале осени С.Лещенко информация о достижении договоренностей между Медведчуком и "властью Порошенко" о взаимовыгодном сотрудничестве на следующих выборах. Если такая информация соответствует действительности, то она указывает на то, что Россия может рассматривать П.Порошенко приемлемым для себя кандидатом на должность президента Украины. Несмотря на то, что он является Верховным главнокомандующим государства, ведущего оборонительную войну с Россией, а также вопреки его публичным откровенно антироссийским высказываниям. Еще два года назад я писал, что настоящие отношения между руководителями Украины и России далеко не такие, какими их видит широкая масса. Их коммуникация и предмет общения значительно шире, чем т, о чем публично говорит руководитель Украинского государства или официально сообщает его пресс-служба.

Шанс есть!

Изложенное не означает, что результат следующих выборов уже определен заранее и на него никак нельзя повлиять. Во-первых, выборы как масштабнейший общественно-политический процесс являются наиболее экстремальным моментом в функционировании олигархической системы. Она боится выборов, которые, вопреки всем ее усилиям, могут преподнести ей очень неприятные сюрпризы (как это было, в частности, на президентских выборах в 2004 г.). Во-вторых, сейчас эта система не столь сильна, как кажется. Ее основа разбалансирована, а стержневые элементы (силовые структуры) — не совсем прочны и надежны. В-третьих, выборы будут проходить в условиях фактической войны с Россией, что может вызвать разные неожиданности. В-четвертых, украинское общество уже не раз демонстрировало способность проявлять волю в переломные моменты своей истории. А выборы 2019 года, безусловно, будут таким моментом, поскольку дают Украине очередной шанс на успешное развитие.

Этот шанс могут обеспечить несколько простых и вместе с тем сложных факторов: активная гражданская позиция каждого небезразличного к своей судьбе и судьбе страны; осмысленное и ответственное голосование (не сердцем, а умом); неподкупность (полученные 200 или 500 грн за голос могут обернуться потерей будущего); максимально возможное содействие проукраинским демократическим политическим силам и кандидатам; объединение усилий таких сил и кандидатов.

Последнее является чрезвычайно важным во многих аспектах — объединение ведущих проукраинских демократических сил могло бы кардинально изменить конфигурацию на выборах, существенным образом повлиять на ход избирательной кампании и ее результат. Такое объединение ломает планы господствующего олигархата и злейшего внешнего врага Украины. Оно дает реальный шанс на победу представителя таких сил на президентских выборах, а далее — и на парламентских.

В ближайшей перспективе Украина получит шанс на успешное развитие только в том случае, если по результатам следующих выборов ее возглавит честный и патриотический президент, который будет осуществлять власть в интересах всего общества. Неужели великий Украинский Народ не сможет избрать себе такого президента? Народ, который самоотверженно и мужественно остановил государственный переворот на президентских выборах в 2004 году, а в 2014-м низверг, казалось бы, всесильного диктатора и практически с голыми руками пошел против российского агрессора? Может, и обязан это сделать!

Виктор Трепак, Zn,UA.