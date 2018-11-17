США намерены сохранять санкции в отношении РФ до возврата Крыма

Соединенные Штаты Америки намерены сохранять санкции против России до возврата аннексированного Крыма.

Об этом говорится на сайте посольства Украины.

Сообщается, что на заседании комиссии США подтвердили приверженность к поддержке санкций в отношении России за агрессию против Украины, пока РФ полностью не выполнит минские договоренности и не вернет контроль над Крымом. Американская сторона также заявила о поддержке политики непризнания аннексии Крыма.

Кроме того, Вашингтон осуждает агрессивные действия России против международных морских перевозчиков в Черном и Азовском морях.

«Обе стороны подчеркнули, что агрессивная деятельность России в Азовском море создала новые экономические, социальные и экологические угрозы для целого азово-черноморского региона», - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты Америки присоединяются к европейским союзникам и также не признают «выборы» на Донбассе, которые были проведены 11 ноября. В частности, США пообещали России санкции до тех пор, пока Крым и контроль над восточными территориями Украины не будут возвращены Киеву.