Президент Украины принял делегацию Национального демократического института США и Европейского Парламента

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США и Европейского Парламента.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Глава государства обсудил с представителями НИИ и ЕН прогресс на пути реформ в государстве, предвыборную ситуацию в стране и последнее развитие событий на оккупированных Россией территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на страну-агрессора.

Петр Порошенко высоко оценил твердую поддержку Украине со стороны ее партнеров и союзников в вопросе противодействия российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Во время встречи также говорилось о том, что президентские и парламентские выборы в Украине в 2019 году ни в коем случае не являются препятствием ни для минского, ни норманнского процессов.