Образование – одно из наиболее приоритетных направлений для нас, – председатель Николаевской ОГА Савченко

Глава Николаевской области заявил, что образование - одно из приоритетных направлений, а ткже отметил, что удалось найти финансовые ресурсы для того, чтобы системно подойти к внедрению изменений в этом направлении.

Об успехах, которые уже удалось воплотить за последние два года, он рассказал во время своего выступления на IV Николаевском экономическом форуме.

Так, кроме постоянных расходов, которые осуществляются на выплату заработных плат и энергоносителей, удалось найти ресурс и на программы развития.

Председатель ОГА подчеркнул, что его команда работает для создания условий по укреплению материально-технической базы учреждений образования, внедрение энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

«В частности, на реализацию проекта «Новый образовательное пространство» уже потрачено 61,5 миллионов гривен, на ремонт и реконструкцию учреждений образования за последние два года было направлено 343 миллиона гривен, на реализацию проекта «Электронный учебник» - 6 миллионов гривен. Кроме этого, приобретено 16 школьных автобусов и 1 специализированный автобус для детей с особыми потребностями», - говорится в сообщении.

Как отметил Алексей Савченко, на Николаевщине впервые была разработана областная программа развития инклюзивного образования - в 2018 году на ее реализацию было потрачено 16 миллионов гривен. За эти средства были оснащены библиотеку, ресурсные комнаты, приобретенное современное оборудование.

Кроме того, на территории области с целью обеспечения доступности на территории учебных заведений было построено 7 новых пандусов и 52 приведены в надлежащее состояние. В четырех николаевских учебных заведениях установлены лифты для лиц с инвалидностью.

Отдельно Алексей Савченко выразил благодарность жене Президента госпоже Марине Порошенко за возможность реализации на Николаевщине Всеукраинского проекта «Инклюзивное образование - уровень сознания нации». Так, в мае Николаевская ОГА подписала меморандум с Благотворительным Фонд Порошенко об участии области в данном проекте. Уже перед этим учебным годом учебные заведения области получили сертификаты на современное оборудование для этих помещений, приобретено на средства областного бюджета.