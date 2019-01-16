Мир с учетом интересов Украины – это победа, возвращение территории и освобождение пленников Кремля, - Порошенко

Мир с учетом национальных интересов Украины – это победа, возвращение украинской территории и возвращения украинских пленников Кремля домой, выход на наши границы.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время посещения нового Бориспольского академического лицея.

Президент особо подчеркнул важность объединения усилий для получения победы.

- Мы очень хотим мира и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Потому поражение, капитуляция и сдача Украины – есть мир на условиях России, - подчеркнул Петр Порошенко.

- Победа, возвращение украинской территории, возвращение украинских ребят домой, выход на наши границы – это мир с учетом национальных интересов Украины. Иначе все жертвы, которые заплатила Украина – были зря. Итак, мы молимся и Господь пошлет нам мир. Мы молимся, и я надеюсь, что в начале февраля Верховная Рада проголосует окончательно изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО, - добавил Порошенко.

Он отметил, что все прогнозы о том, что ничего у нас не получится с заключением Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, получением безвизового режима не оправдались.

- Сейчас я внес в Парламент проект изменений в Конституцию, где обязательно для каждой ветви власти – для Парламента, Правительства с Президентом сделать все для того, того чтобы Украина стала членом НАТО и членом Европейского Союза, - напомнил Президент.

- Нам снова говорят, что это не получится, что у нас ничего не получится. А я утверждаю – когда мы объединились, мы преодолеем эту разочарование... Нам говорили, что не будет Томоса – он есть, нам говорили, что не будет безвиза – он есть, нам говорили, что мы не создадим армию – она есть. Нам говорили, что мы не защитим нашу украинскую землю – мы ее защитили. И так же мы добьемся того, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО и Европейского Союза, - отметил Петр Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что Североатлантический альянс обеспечит новое качество не только в системе обороны и безопасности государства – обороны границ, усиления Вооруженных Сил, обучения военнослужащих, получения новейшего вооружения. НАТО – это и система безопасности на улицах городов и сел – это когда человек может свободно выйти на улицу и быть уверенным в своей безопасности.

- Это и есть стандарты стран-членов НАТО. И мы уверенно движемся к тому, чтобы Украина соответствовала этим критериям. И получим помощь от стран НАТО, - добавил Президент.

По его словам, Украина за три года наладила эффективное сотрудничество со странами Альянса в направлении получения вооружения. Он напомнил, как Соединенные Штаты Америки, в частности предоставили Украине противотанковые комплексы «Джавелин».

- Что случилось после того, как мы получили «Джавелины»? Очень просто – российские танкисты отказывались садиться в танки и выезжать на линию соприкосновения. И по статистике мы больше не имеем танковых обстрелов. И это (факт получения «Джавелинов» - ПН) сохранило жизнь сотням украинских воинов, сотням украинских героев, - добавил Президент.

Он также отметил, что во время визита в Стамбул, где подписывался и вручался Томос об автокефалии Православной Церкви Украины, были подписаны документы о поставках в Украину ударных беспилотных летательных аппаратов, которые также «на достаточном расстоянии уничтожают танки, бронетехнику, а если надо и надводные корабли противника».

- Пусть не ходят к нам. Мы ни на кого не нападаем, но украинская армия уже другая. И это формат нашего сотрудничества с НАТО, - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что и вступление Украины в Евросоюз обеспечит повышение стандартов жизни наших граждан:

- ЕС – это об уровне жизни. Это о том, чтобы украинские работники и украинские пенсионеры жили богато.

Президент подчеркнул, что именно для этого и происходят экономические реформы, которые уже приносят результаты, позволяя увеличить минимальную заработную плату и соответственно увеличить поступления в Пенсионный фонд и повысить пенсии.