На Волыни на выступление Порошенко свозили чиновников и людей из сел

На Волыни на мероприятия с участием действующего президента Украины и потенциального кандидата в президенты Петра Порошенко людей свозили автобусами. В Луцке и Киверцах десятки людей после визита гаранта собирались в группы и возвращались к автобусам, припаркованным на нескольких улицах.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

15 января президент Украины Петр Порошенко побывал на Волыни, где посетил города Луцк, Киверцы и Рожище. В Луцке во время визита президента наблюдатели ОПОРЫ обнаружили признаки централизованного подвоза сотен людей к окраинам города, откуда они небольшими группами прибывали на Театральную площадь в Свято-Троицком соборе. Представители ОПОРЫ зафиксировали на видео по меньшей мере девять автобусов, которые отвозили людей в районные центры после того, как в городе завершились мероприятия. В частности, люди собирались в группы по 5-10 человек и отправлялись из центра города к не рейсовым автобусам. Наблюдатели обнаружили шесть автобусов с табличками «Нерегулярные перевозки» в двух разных местах. На вопрос, куда автобусы везут людей, сами пассажиры и водители ответили, что в города Нововолынск, Ковель и Горохов.

Кроме того, наблюдатель зафиксировал автобусы и в городе Киверцы. Они также сначала привезли людей из других районов и близлежащих сел, а также развозили людей после завершения встречи в местном доме культуры. На некоторых автобусах даже стояли соответствующие таблички – в частности, был автобус с табличкой «Луцк» и «Отдел культуры Маневицкой РГА».

Заметим также, что внутрь помещения дома культуры людей пускали по спискам. Те, кого не было в списке, оставались ждать в коридоре перед входом. Затем, уже перед входом непосредственно в зал еще раз проверяли наличие лица в списке и документы, подтверждающие личность. Уточняли вопросы списка у председателя Киверцовской РГА Валерия Ткачука. Для прессы был отдельный список. Выяснить, кто и по какому принципу составлял списки, не удалось. Люди, которых не было в списке, начали возмущаться. В частности, звучало, что за ними «прислали» автобусы и привезли за 30 километров от села. Отдельные женщины просили дописать их в список, ведь у них были с собой документы.

Лица, которые проверяли наличие фамилий людей в списке, не представились по просьбе наблюдателя ОПОРЫ и не хотели его впускать внутрь.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам накануне президентских выборов будут выдавать субсидии наличными.