Минфин США отложил санкции против компании российского олигарха Дерипаски, владеющей НГЗ

Министерство финансов США отложило вступление в силу санкций против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности речь идет о компаниях «РусАл», En+ и Евросибэнерго. Ранее снять санкции против этих компаний просили послы Евросоюза.

Сроки истечения их лицензий продлены до 28 января. Таким образом, ведомство продолжило срок продажи акций и совершения с ними сделок.

Напомним, что объединенная компания «РусАл», в который входил «Николаевский глиноземный завод», Олега Дерипаски в августе начала консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии, так как предприятие лишилось рынков сбыта из-за американских санкций.

Ранее сообщалось, что по требованию Министерства финансов США на Кипре заморозили счета российского миллиардера Олега Дерипаски.

Кроме того, компания En+ Group Plc заявила о существенном прогрессе в переговорах с Минфином США по поводу отмены санкций в отношении компаний российского миллиардера Олега Дерипаски.

Отметим, сенат США подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний владельца НГЗ.