«Народный фронт» исключил из фракции нардепа Юрия Тимошенко – он решил баллотироваться в Президенты

Фракция «Народный фронт» исключила из своего состава народного депутата Юрия Тимошенко.

Такое решение было принято на заседании фракции 17 января, сообщает пресс-служба.

«Фракция постановила исключить из своего состава народного депутата Тимошенко Юрия Владимировича за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, касающихся важных политико-экономических вопросов», - объяснил причину исключения руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

По данным источников «Украинской правды», Тимошенко выгнали из фракции, потому что он намерен баллотироваться в президенты. Это также подтвердил нардеп от «Народного фронта» Леонид Емец.

«Исключили из фракции Тимошенко Ю.В. Официально. Формальная причина: за нарушение фракционной дисциплины. Неформальная: он получил деньги на залог и планирует баллотироваться на пост президента», - написал он в Facebook.

Отметим, что нардеп Юрий Тимошенко имеет точно такие же инициалы как глава «Батькиыщины» Юлия Тимошенко.