Украина ни у кого не будет спрашивать разрешения, кроме собственного народа, – Порошенко о вступление в ЕС и НАТО

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина определила свои приоритеты в стратегическом развитии и проведении реформ и воплощает их в жизнь, несмотря на многочисленные попытки свести наше государство с выбранного пути.

Об этом Петр Порошенко сказал на Житомирщине во время общения с жителями Станишовская объединенной территориальной общины.

Президент напомнил в каких сложных условиях происходило создание новой украинской армии и сегодня в Вооруженных Силах молодое поколение мотивированных, патриотических и профессиональных военных.

- Они не просто накормлены, одеты в новую форму, вооружены, обучены. Они имеют огромную мотивацию - потому что они защищают родную землю. И я горжусь тем, что именно церковь и именно армия сейчас пользуются наибольшим доверием украинского народа, - добавил он.

- А говорили, что у нас ничего не получится. В 2014 году кто был волонтером или добровольцем хорошо помнят - все были окружены зрадофиламы, которые говорили, что не то делаем, не так делаем, армию не так строим. И где они сейчас? Потому что они не верили. А мы строили и делали свое дело, - отметил Президент.

По его словам, так же происходило и подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, Углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС. Однако все негативные прогнозы не оправдались.

- Не будет ни у кого Украина спрашивать разрешения, кроме собственного народа. И больше не будем спрашивать разрешения ни у Москвы, ни у Путина. Все - закончилось время Российской империи. И закончилось сейчас. Это мы его закончили. Лишили Украину колониального статуса, - особо подчеркнул Петр Порошенко.

Президент добавил, что не верили и в получение безвиза:

- Ибо как же это, когда у них кризис беженцев. Это будет самоубийство, если они позволят украинцам ездить к себе. А им (европейским лидерам - Ред.) Говорили, что украинцы все убегут и 40 млн будет в Европе». «Украинцы сейчас нация, которая не создает проблем нашим соседям. И только за прошлый год мы добавили к безвизовому режиму еще 14 стран и сегодня украинцы могут свободно ездить в 131 страну. И это уважение к украинскому паспорту, - подчеркнул Петр Порошенко.

- Где те Фомы Неверующие? Где они с их прогнозами, что ничего нам не дадут? Они же писали, зрадофилы, мол не давайте, потому что это политически мотивированное решение - решение о предоставлении нам безвиза, - отметил Президент.

По его словам, так же потом обращались в НАТО, чтобы они нам оружие не давали, потому что якобы без оружия нам будет легче договориться и утверждали, что «Джавелин» не дадут США.

- Но было решение Конгресса, было решение Министерства обороны США, в конце концов Белого дома и президента. Почему это так важно? А как только российские танкисты услышали, что в украинских Вооруженных Силах на вооружении могут быть «Джавелин», которые работают очень просто: выстрелил и забыл, ракета сама найдет захватчика... Российские танкисты уже отказываются выезжать. И как пошептала - у нас уже нет танковых обстрелов и украинские герои не погибают, - сказал он.

- Где сейчас ответственность тех, кто писал письма, политиканов и популистов, чтобы нам не давали оружие? Ничего у них не получится. Знаете почему? Потому что когда мы едины, никто нас не остановит, - отметил Петр Порошенко.

- А теперь они говорят, что воля Президента вести страну из-под российского ига до полномасштабного членства в Евросоюзе и НАТО... Что они сейчас говорят - что опять не дадут. Но мы уже на них не обращаем внимание. Мы объединены и мы верим, - сказал Петр Порошенко ..

Он отметил, что НАТО - это безопасность и не только на фронте. Это еще и безопасность на улицах, это новые стандарты безопасности гражданина.

- Это то, чего сегодня хочет украинский народ. Мы точно этого добьемся. Потому что мы едины и никто сегодня наше единство не разорвет. И никто больше лапшу (вешать не будет - Ред.) - ни популисты, ни пятая колонна Кремля, которая пытается сейчас вмешиваться в избирательный процесс - никто на большее не обманет, - сказал Президент. Он выразил уверенность, что Украина будет в оборонном союзе стран-членов НАТО.

Так же, как и в Европейском Союзе.