На Тернопольщине развесили билборды в поддержку Порошенко со священником, последний свое согласие не давал

В Тернопольской области в городе Монастыриска на стене дома вывесили рекламный билборд с изображением священника Игоря Джиджоры, на котором он якобы поддерживает президента и поздравляет соотечественников с предоставлением украинской церкви Томоса.

Об этом сообщает Бучачская епархия УГКЦ.

«Данный священнослужитель не давал никакого разрешения на использование его фото на рекламном щите политического содержания, и его изображение на щите было размещено даже без его ведома», — отмечают в епархии.

Батюшка как только узнал об этом, немедленно обратился в органы местной власти, и в этот же день рекламный щит был демонтирован.

Как утверждают епархии УГКЦ, существует специальная инструкция о поведении священнослужителей УГКЦ во время политических избирательных кампаний. В ней всем священникам церкви категорически запрещается участвовать в политической агитации.

Напомним, на Волыни на выступление Порошенко свозили чиновников и людей из сел.