«Мы туда не ездим, я там не выступаю», - Зеленский заявил, что его компания с 2014 года не работает в России

Актер и кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его компания прекратила работать в России с начала ее агрессии на востоке Украины и в Крыму.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

- Хочу объяснить ситуацию, связанную с журналистами программы «Схемы». На меня резко выскочили, я резко отреагировал. Ребята, в следующий раз не прячьтесь, приходите, отвечу на любые вопросы. Прошу прощения, на всякий случай, - сказал актер.

Зеленский заявил, что ни он ни его команда не работают в РФ с начала российской агрессии. Актер также отметил, что на него заведено дело в РФ из-за того что он помогал финансированием украинской армии.

- Я еще раз заявляю, ни я, ни «Студия квартал 95», ни каждый из участников нашего коллектива, мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю. На меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания «Квартал 95» помогали нашей армии финансами, - сказал кандидат в Президенты.

- У нашей компании действительно много различных прав. Мы торгуем с 21 страной за рубежом, со всеми странами СНГ. Мы торгуем интеллектуальными правами, это наши форматы, это наши идеи, это наши сценарии. Эти деньги от продажи прав поступают на разные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину и именно в Украине мы тратим эти деньги на наших работников, на производство нашего контента. Мы работаем только в нашей стране и будем работать только у нас, - резюмировал Зеленский.

Ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали информацию, что есть как минимум три компании, которые через кипрскую фирму Green Family LTD принадлежат Владимиру Зеленскому и его партнерам и работают с РФ..

Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.