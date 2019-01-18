Есть сомнения по подрядчику: Савченко считает, что три амбулатории на Николаевщине не закончат строить в срок

Три из 14 амбулаторий первичной сельской медицины, которые на Николаевщине обещают построить до 10 марта, не закончат в срок из-за работы подрядчика.

Такое сомнение выразил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в ходе программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Напомним, в 2018 году вице-губернатор Валентин Гайдаржи сообщил, что отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет.

На сегодняшний день продолжается строительство 14 сельских амбулаторий, которые намеревались достроить к концу 2018 года. Вице-губернатор Валентин Гайдаржи сообщил, что ставил сроки строительства до конца года, чтобы "держать подрядчиков в тонусе".

В свою очередь, Савченко отметил, что в прошлом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины затянуло с подачей проектов на строительство амбулаторий.

— Были определенные нюансы, которые на сегодняшний день тоже остаются. Например, Минрегионбуд с большой затяжкой дал проект. Мы не разрабатывали свои проекты, как это сделала Кировоградская область, мы ждали от Минрегиона. Когда мы дождались проекты, мы пошли по типовому проекту строительства. За счет софинансирования программ, наши средства, средства объединенных громад, районных. Мы сначала пошли за счет своих средств. Это дало возможность нам набрать этот темп, - сказал Савченко.

По словам Савченко, на одном из совещаний по вопросу строительства амбулаторий его заверили в том, что они будут закончена до 10 марта. Однако, как считает губернатор, три из 14 амбулаторий не закончат в срок в связи с тем, что подрядчик не сможет технически справиться со строительством, если наступят морозы.

— До 10 марта мы должны закончить строительство 14 амбулаторий. Но я думаю, что 3 амбулатории мы не закончим. У меня есть определенные сомнения на счет того, что касается подрядчика, потому что мы с ними общались, они говорят, что они закончат. Если будут морозы сильные, там технологически будет очень тяжело сделать, - отметил глава ОГА.

Алексей Савченко добавил, что на сегодняшний день Министерство здравоохранения до сих пор не предоставило техническое задание на оборудование амбулаторий. В связи с этим Савченко попросил вице-премьер-министра Геннадия Зубко повлиять на главу Министерства здравоохранения Ульяну Супрун.

— У нас было совещание с Геннадием Зубко, я обратился к нему по поводу того, чтоб они пообщались с Супрун. Мы до сих пор не получили техническое задание на оборудование по телемедицине. То есть, у нас на сегодняшний день еще его нет. Мы готовы, например, уже проводить тендеры, но техзадания у нас, к сожалению, нет. В прошлом году Министерство здравоохранения нам это обещало, в октябре мы не получили, в ноябре не получили, в декабре тоже. Я надеюсь, что все-таки мы получим в этом месяце, - добавил Савченко.

Напомним, в Николаевской ОГА 10 января прошло совещание по строительству 14 современных сельских амбулаторий.