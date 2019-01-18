«Нынешняя власть вместе с МВФ навязывают нам бедность, эмиграцию и унижение», - Игорь Николаенко

Меморандум МВФ с украинским правительством, по твердому убеждению лидера радикалов Олега Ляшко, не позволит Украине финансово упасть, но и не даст ей подняться в экономическом развитии. Рост экономики заморозится на пять лет, ВВП на душу населения так и останется самым низким в Европе.

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации Радикальной партии Олега Ляшко.

МВФ обнародовал текст нового меморандума и аналитический отчет к нему на английском языке. На согласительном совете Верховной Рады лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко прошелся по этому документу, назвав его планом замораживания украинской экономики. Он потребовал перевести меморандум на украинский язык и обнародовать его, чтобы все люди были в курсе – пять лет экономикой нашей страны будут рулить господа извне.

В декабре прошлого года, как известно, МВФ утвердил новую программу кредитования Украины «Stand-by» на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Первый транш в сумме 1,4 миллиарда долларов Украина уже получила.

- Ради очередного кредита, - заявил Олег Ляшко, - власть согласилась распродать государственные предприятия, отдать право на закупку лекарств международным компаниям, повысить цену на газ и уменьшить объем субсидий.

Планируется жесткая монетарная политика (дорогие кредиты) и сдерживание внутреннего спроса (мизерные доходы). В МВФ предусматривают: на фоне трехпроцентного роста ВВП импорт в Украине будет опережать экспорт. Торговый дефицит до 2023 года вырастет с 12 до 16 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции в последующие пять лет составят 1,7 процента ВВП. При таком раскладе, если без цифр, экономически слабая Украина станет полностью зависимой от иностранных кредитов.

При этом, как известно, подписав новый меморандум, украинская власть обязуется в мае снова поднять цены на газ на 15%. Налоговые стимулы, что очень важно, не предусматриваются, зато предусмотрена продажа государственных предприятий. В этом документе президент, премьер, министр финансов и руководитель НБУ обещают, что вместо МОЗ закупками медикаментов будут заниматься международные закупщики, что создание пенсионной реформы второго уровня будет заморожено и что в случае дефицита средств дополнительно будут уменьшены социальные нормы для начисления субсидий.

Примечательно и то, что в дополнение к Меморандуму власть обещает Международному валютному фонду предоставить Нацбанку практически неограниченные полномочия на финансовом рынке и обязать НБУ ежедневно отчитываться перед МВФ. Более того, несмотря на существующее противостояние в Украине, власть официально информирует МВФ, что готовит законодательство о рынке сельскохозяйственной земли, причем, даже не скрывая, что для этого проводит в СМИ соответствующую информационную кампанию. Фактически власть зомбирует людей, обещая им золотые горы с продажей земли. На самом деле делается это по требованию МВФ, а не для того, чтобы украинские крестьяне имели работу, зарплату и соответствующий достаток. В документе прописана формула поэтапного повышения цены на газ.

Словом, власть соглашается на все условия, начиная от повышения цены на газ, уменьшения социальных выплат и заканчивая ежедневным отчетом НБУ перед МВФ. Примечательно, что перед украинцами руководители Нацбанка и Нефтегаза не отчитались ни разу.