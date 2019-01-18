Спецназовцы получают новые и модернизированные образцы вооружения, техники и элементов экипировки, - Президент

В Украине ежедневно идет интенсивное наращивание боевого потенциала. Подразделения и спецназ получают новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники, современные средства связи и элементы экипировки.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, посещая полигон Сил специальных операций ВСУ во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает пресс-служба главы государтсва.

- Боевой опыт отражения российской агрессии убедительно показал, что эффективное применение войск возможно только при условии внедрения современной системы подготовки личного состава и наличия соответствующей материально-тренировочной базы, - заявил Порошенко.

Глава государства отметил высокий профессионализм, героизм и силу духа спецназовцев при выполнении боевых задач в опасных и сложных условиях, в том числе и в тылу врага. Он поблагодарил их за мужество и за то, что «держат на своих плечах мирное небо над Украиной».

- Ваши лица - всегда за кадром. Но весь украинский народ знает, что воины нового формата хорошо подготовленные, закаленные, экипированы. Вы мастерски делаете свою работу, на практике реализуя собственное кредо преимущества качества над количеством, - отметил Президент.

- Вы всегда там, где труднее всего, где нужны отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. От имени украинского народа и себя лично выражаю искреннюю благодарность всему личному составу Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины за верность воинскому долгу и присяге, - добавил глава государства.

Президент пожелал военным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых успехов и побед на благо Украины.