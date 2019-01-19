Власти Албании случайно рассекретили агентов своей разведки

Республика Албания, входящая в альянс НАТО, опубликовала в интернете важную информацию о своих спецслужбах, в частности о тысячах выплат, сделанных албанской разведкой. Таким образом, раскрытыми оказались личности разведчиков, работающих за пределами Албании и на территории страны

Об этом сообщает «Bellingcat».

В рамках повышения прозрачности и борьбы с коррупцией Министерство финансов и экономики Албании практически ежедневно публикует на своем сайте таблицы выплат всех государственных органов. В таблицах можно найти выплаты от Государственной разведывательной службы (алб. Shërbimi Informativ Shtetëror), также известной по акрониму SHISH. Так можно найти огромное количество информации о разведывательных операциях и сотрудниках разведки внутри этой страны НАТО и за ее пределами.

В этих утечках содержатся десятки имен местных и национальных сотрудников, а также имена, посты и номера идентификационных карт как минимум восьми сотрудников SHISH, действующих за рубежом. Двое из них занимают важные посты в штаб-квартире НАТО в Бельгии. Другие разведчики действовали в таких странах, как Греция, Косово, Македония, Сербия и Италия. В платежах SHISH также оказалось раскрыто множество автомобильных номеров, а в некоторых случаях – марок и моделей машин албанских разведчиков.

В таблицах также оказались номера и идентификационные карты региональных сотрудников, которые получали от SHISH крупные суммы наличными. По каждой выплате указаны конкретные даты и региональные отделения.

Правительственный источник, попросивший об анонимности, предположил, что наличные использовались для выплат информаторам. Информация, по-видимому, обновлялась ежедневно – Министерство каждый день загружало в интернет новую таблицу. Выплаты также производились за десятки поездок в другие страны. Например, в январе 2018 года один агент получил 2000 евро наличными на поездку в Словению.

После публикации в The Independent SHISH и Министерство финансов пообещали удалить информацию, чтобы она не стала доступна еще большему количеству людей. Однако вскоре после этого SHISH опубликовала заявление, согласно которому «новости об утечке секретной информации SHISH не соответствуют действительности».

Источник, долго проработавший в албанской разведке, рассказал, что «неспособность [албанских властей] удалить данные вызвана тем, что они не ощущают личной ответственности за утечки. Именно поэтому информация продолжает оставаться в интернете и, видимо, останется там».

Напомним, что ранее в Очакове контрразведка СБУ задержала главу местной агентурной сети спецслужб РФ.