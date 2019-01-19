«К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 года», - у Зеленского объяснили, за что «Квартал 95» получает деньги от РФ

Юрист «Квартала 95» Иван Баканов прокомментировал информацию журналистов-расследователей о наличии у потенциального кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского бизнеса в России.

Об этом сообщает УНН.

В частности юрист объяснил, что компания «Грин Фильмс», которая связана с Владимиром Зеленским и по озвученной информации только в период с 2014 по 2017 годы получила прибыли в РФ на сумму 13 млн долл. - вынужденная брать эти средства.

Баканов утверждает, что это роялти от проката фильмов, которые по действующим контрактам будут поступать до 2021-2023 годов.

- К сожалению, эти контракты заключены до 2021-2023 лет. Это контракты касаются роялти, которое получает эта компания за произведенные фильмы в 2010-2014 годах, - объясняют в «Квартале».

Баканов также утверждает, что для закрытия указанных компаний вроде как необходимо личное присутствие «кварталовцев» в РФ, которое невозможно из-за открытых уголовных дел.

- Мы бы хотели эти компании закрыть, но к сожалению, мы не имеем такой возможности, потому что не можем туда сами поехать. Такие задачи на закрытие компании были поставлены, но против Владимира, против «Квартала» в РФ возбудили уголовные дела, и приехать туда не представляется возможным, - сказал Баканов.

Ранее журналисты программы «Схемы» опубликовали информацию, что есть как минимум три компании, которые через кипрскую фирму Green Family LTD принадлежат Владимиру Зеленскому и его партнерам и работают с РФ. Позже Зеленский заявил, что его компания с 2014 года не работает в России

Напомним, в Новогоднюю ночь Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться на пост Президента Украины.