Порошенко: «Разница между реальными объемами потребленного газа и определенными контрактом с «Газпромом» питала коррупцию в Украине»

Президент Петр Порошенко на встрече с общественностью города Золотоноша и Золотоношского района подчеркнул, что Украина выиграла в Стокгольмском арбитраже иск против «Газпрома», который обязал выплатить 4,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

По словам Главы государства, на пресс-конференции в НАК «Нафтогаз» руководство компании сообщило, что общая сумма убытков Украины от выполнения подписанного с «Газпромом» контракта составила 32 млрд. Президент отметил, что сейчас звучат популистские обещания о снижении цены на газ для Украинской в ​​разы.

- А зачем сейчас обещать? Чего же вы тогда зафиксировали цену 450 долларов за тысячу кубов, что почти вдвое превышает то, что платит Украина сейчас? - добавил он.

- В этом есть очень большая опасность - или кремлевской пятой колонны, или популистов, которые пытаются обмануть популизмом, - также сказал Президент.

- А мы стоим, делаем энергосбережения. И если раньше от 20 до 30 млрд импортного газа закупалось из-за рубежа, а в этом контракте был обязанность покупать 50 млрд м3, то в 2017 году мы купили только 14 млрд м3, а в 2018 - лишь 10 млрд м3, - добавил Порошенко.

Он отметил, что если сравнить 50 млрд м3 в контракте и 10 млрд м3 сейчас, возникает вопрос куда шли эти 40 миллиардов разницы?

- На питания коррупции, которую нашими усилиями мы остановили в энергетическом секторе, - подчеркнул Президент.