«Это будет жестко контролироваться», - губернатор Николаевщины о новых правилах строительства объектов с учетом инклюзии

На сегодня строительство и ремонт инфраструктурных объектов - от футбольных площадок в школах и детских садиков выполняется только с учетом норм инклюзии.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко во время интервью на одном из местных телеканалов, сообщает пресс-служба ОГА.

Глава Николаевской отметил, что в своей работе Николаевская ОГА пристально следит, чтобы строительство и ремонт любых объектов инфраструктуры соответствовали требованиям инклюзии.

«В этом году мы вообще пошли по такому пути: все проекты будут проходить экспертизу на нашем уровне, областном или на общегосударственном уровне. Я обратился к экспертизе, чтобы ни один инфраструктурный проект они не пропускали без запланированной части, связанной с инклюзией», - отметил Алексей Савченко.

Председатель ОГА добавил, что программа инклюзии финансируется за счет совокупности поступлений из разных источников.

«Нет проблем с финансированием этой программы. Но большинство зависит от тех, кто отвечает за реализацию проектов. Потому что, если мы строим, например, тротуар, дорогу, если мы это предполагаем - тогда мы создаем нормальные условия. Закупка любой техники на сегодняшний день так же должна быть четко соотноситься с тем, что будет использовать человек такой способности. Это все надо просто учитывать. Ранее это не учитывалось. На сегодняшний день это будет жестко контролироваться», - отметил Алексей Савченко.

Глава области также обратил внимание на то, что в 2018 году, который был на Николаевщине годом образования и инклюзивного обучения, построено 19 инклюзивных ресурсных центров, вместо запланированных 17. Всего же в области 182 ребенка пользуются инклюзивным обучением, а это в 3 раза больше, чем в 2017 году.