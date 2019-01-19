Губернатор Николаевщины заявил, что с января 2019-го начнется сбор проектов, которые определили громады на Радах регионального развития

В этом месяце начнется сбор проектов, общины Николаевщины определили как наиболее важные и приоритетные для развития территорий на период 2019-2021 годов.

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко в эфире одного из местных телеканалов, сообщает пресс-служба облгосдаминистрации.

«На Раде регионального развития Николаевщина, как и остальные области, получила уникальную возможность – провести Раду регионального развития у себя в регионе и определиться, какие именно проекты нам нужны, собрать все эти проекты в кучу и представить их. После этого я буду докладывать Президенту Украины Петру Порошенко о тех проектах, которые мы соберем от органов местного самоуправления. Я анонсирую, что с этого месяца мы начнем сбор проектов, будем определяться, а я буду отстаивать их и просить Президента поддержать в тех ключевых вопросах, где именно нужна его поддержка », - отметил председатель ОГА.

Алексей Савченко сообщил, что сейчас заканчиваются Советы регионального развития в объединенных территориальных общинах.

Напомним, руководство Николаевской областной государственной администрации предложило всем громадам населенных пунктов области определить приоритеты развития для разработки единой «дорожной карты» Николаевщины на 2019-2021 годы.