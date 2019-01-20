Савченко пообещал построить на Николаевщине «самый лучший онкоцентр», в котором будут работать иностранные представительства

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко обещает построить онкологический центр с оборудованием, высококвалифицированной медпомощью и представительствами иностранных партнеров.

Об этом глава области заявил в интервью телеканалу НИС-ТВ, сообщает пресс-служба ОГА.

Алексей Савченко рассказал, что подготовка к основным работам по проекту нового онкоцентра запланирована на первый квартал.

«До конца марта мы определимся по всем направлениям - оборудованию, ремонтным работам и другом. Новый онкоцентр предполагается на базе существующего, потому что меня интересуют не стены, а настоящая ценность - оснащение и врачи. Если будет хорошее оснащение, и будет необходимость, то сюда многие приедут работать. Я 100% уверяю, что мы договоримся с иностранными партнерами, чтобы они открыли здесь представительства. Чтобы наши пациенты имели возможность напрямую получать услуги и консультации по Германии и Израиля», - отметил председатель ОГА.

На утверждение о том, что иностранные специалисты могут быть не готовы работать в Николаевской области, Савченко уверил, что онкоцентр будет самым лучшим в Украине.

«Я сделаю так, что этот онкоцентр будет самым лучшим среди всех областей», - добавил Савченко.

Напомним, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призывает Николаевского городского голову Александра Сенкевича, депутатов Николаевского городского совета и народных депутатов Украины к финансированию приобретения дорогостоящего оборудования для Николаевского областного онкологического диспансера.