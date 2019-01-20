Савченко заявил, что за последние 12 лет Николаевщина финансировалась «по непонятной формуле»

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко считает, что последние 12 лет Николаевская область недостаточно финансировалась из государственного бюджета.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Савченко отметил, что на дороги область получила «копейки», а в 2016 не использовала и те средства, которые дали из госбюджета.

— Вопросов достаточно много и их можно посмотреть вокруг – от детских садиков до дорог. Но это не вопрос президента, почему 12 последних лет Николаевщина финансировалась по непонятной формуле. Почему другие области получили большие бюджеты на дороги, а Николаевщина получила копейки. В 2016 году Николаевщина даже не использовала 380 миллионов гривен, которые тогда они получили. Вообще ноль было в использовании, - сказал Алексей Савченко.

Глава ОГА добавил, что с 2016 года в области были отремонтированы 740 километров дорог.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области попросила на 2019 год 1,7 миллиарда финансирования у «Укравтодора» на трассу Н-11 «Николаев-Днепр».