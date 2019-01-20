В Николаевской ОГА пообещали в этом году построить дорогу из Вознесенска в Одессу, чтоб уменьшить нагрузку на Варваровский мост

Глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявил, что в 2019 году собирается инициировать строительство дороги из Вознесенска в Одессу, чтоб уменьшить нагрузку большегрузов на Варваровский мост.

Об этом он заявил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Савченко отметил, что таким образом фуры, проезжая Вознесенск, будут сразу ехать в Одессу, не объезжая Николаев, в частности, Варваровский мост.

— Чтоб немного уменьшить нагрузку на мост, мы в этом году построить дорогу из Вознесенска на Одессу. Ту дорогу, которая была уничтожена и может 50% этого потока из Вознесенска проходит, например, Первомайск, Южноукраинск, он в Вознесенске будет сразу уходить в Одессу, - сказал Савченко.

Напомним, 17 января, члены постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта решили передать вопрос касательно Южнобугского (Варваровского) моста на региональную комиссию ТЭБ и НС, а также через сессию Николаевского горсовета обратится к САД с вопросом передачи моста под их юрисдикцию.ъ