В Черное море зашел американский ракетный эсминец «Дональд Кук»

Американский эсминец «USS Donald Cook» вошел в акваторию Черного моря поздно вечером 19 января.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Эскадренный минононосец США прошел через пролив Босфор в темное время суток.

«USS Donald Cook» прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров», - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.

Это первое прибытие корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году. «Donald Cook» вооружен ракетами «Tomahawk», имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.

Напомним, что ранее в Черное море вошел противолодочный эсминец флота РФ.