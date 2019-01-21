«Отстают от графика существенно», - вице-губернатор рассказал, какие именно амбулатории на Николаевщине могут не открыться в срок

Строительство трех из 14 амбулаторий первичной медицинской помощи в Николаевской области не будет закончено в срок.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи в комментарии «Преступности.НЕТ».

Ранее Евгения Жукова у себя на странице в Facebook опубликовала фотографии стройматериалов. Девушка объяснила, что это место строительства амбулатории в селе Гурьевка Новоодесского района. Фото, по ее словам, были сделаны 19 января.

— Это то самое строительство амбулатории в селе Гурьевка Новоодесского района. Фотографии сделаны 19 января, 2019 года. Нет тут ни стен, ни крыши, ни куда и откуда начинать установку окон, подводку электричества, отделку стен и так далее. Короче, материал для строительства привезли и стоит он так просто, никто с ним ничего не делает. Уже месяца полтора точно там находятся трое мужчин весьма интересного вида, которые вручную то копают фундамент, то его заливают, в общем создают видимость бурной деятельности, но, по итогу, особо, что ведутся активно какие-то работы, незаметно, - написала Евгения Жукова.

Строительство амбулатории в селе Гурьевка выиграла фирма ООО «Грифон Груп». Помимо Гурьевки, эта фирма строит амбулатории еще в четырех населенных пунктах – в Сухом Еланце (Новоодесский район), Мешково-Погорелово (Витовский район), в Таборовке (Вознесенский район) и Семеновке (Арбузинский район) на общую сумму около 33,8 миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликованы на сайте электронных закупок Prozorro. Фирма зарегистрирована в Киеве с уставным капиталом в одну тысячу гривен. Ее директором является Андрей Дьяченко.

Согласно информации на сайте OpenDataBot, ООО «Грифон Груп» участвовала в ряде судебных разбирательств. Следствие указывало на то, что фирма выполняла строительные работы в не срок, с нарушением технологических, технических и строительных норм. Еще в одном случае предприятие задолжало фирме-поставщику около 300 тысяч гривен за материалы, которые, согласно договору, обязана была оплатить.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Валентин Гайдаржи рассказал, что выезжал на объекты,

строительством которых занимается «Грифон Груп» и разговаривал с подрядчиком – он обещал закончить работы в срок, однако чиновник отметил, что не верит в это.

— Из пяти объектов у него три отстают от графика и они, несмотря на обещания, лично я не верю, что они успеют сделать их до конца марта. (...) Три объекта, везде на уровне фундамента. Я был там на прошлой неделе, обьезжал восемь амбулаторий и заехал на эти три. Работы там велись очень медленно, на каждом объекте по четыре специалиста. Я после этого набрал их руководителя, высказал недовольства графиком, темпами, он пообещал ускориться. На этой неделе туда должны выехать специалисты УКС и проверить. (...) Они отстают от графика существенно, - сказал Гайдаржи.

Что же касается срока договора, который, по словам Гайдаржи, был подписан на два года, после изменения срока сдачи объекта, управлению капитального строительства было дано поручение изменить сроки выполнения работ и прописать эти изменения в договоре. Прописаны ли они или нет, чиновник не знает.

— Мы дали поручение УКСу и оно должно было все графики скорректировать. Я давал поручения ранее, чтоб это было до конца третьего квартала, но после совещания с главой ОГА, всем были даны поручения скорректировать графики до 10 марта. Все подрядчики, кроме этих трех объектов, заявили, что они реально успеют. Не уверен по завершению благоустройства, все будет зависеть от погоды. У меня на сегодняшнем этапе информации, откорректировали ли они график. Конечно, будем работать с ними в рамках договорных отношений, - сказал Валенин Гайдаржи.

Согласно договору, он был заключен до 31 декабря 2019 года. Что касается сроков сдачи работ, в договоре они прописаны, как переходные, соответственно графику выполнения работ и плану финансирования.

Что же касается внесения изменений, они были внесены 28 декабря 2018 года и касались исключительно финансирования. Дополнительные пункты об установлении срока сдачи объектов не прописаны.

Амбулатории планировалось достроить до конца 2018 года. В прошлом году Валентин Гайдаржи сообщил, что отставания от графика строительства 14-и амбулаторий первичной медико-санитарной помощи в Николаевской области нет. В 2019-м чиновник отметил, что специально поторапливал подрядчиков, чтоб стимулировать их. Позже стало известно, что амбулатории планируют построить до конца марта 2019 года.