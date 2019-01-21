Порошенко провел переговоры с президентом Израиля и со спикером кнессета

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Обсуждались пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Петр Порошенко отметил положительную динамику развития сотрудничества между Украиной и Израилем.

- Мы имеем хорошую координацию. Хочу поблагодарить за поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости, - сказал глава государства.

Реувен Ривлин также поблагодарил Украину за поддержку Израиля на международной арене.

Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам международной повестки дня, в частности тематике урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и кризиса в Сирии. Стороны отметили важность усиления политических контактов между двумя государствами на высшем уровне и высказались за сохранение высокой динамики двусторонних визитов в будущем.

Также собеседники высоко оценили соглашение о зоне свободной торговли, которое сегодня вечером будет подписано между Украиной и Израилем.

- Хочу поздравить две наши страны, поскольку сегодня мы собираемся подписать соглашение о свободной торговле. Много лет бизнес, граждане наших стран ждали этого. Было много разговоров, но никаких результатов, - сказал Президент Украины и отметил, что этот документ очень важен для экономического сотрудничества Украины и Израиля.

Президент Израиля также отметил важность соглашения о свободной торговле:

- Последние 25 лет Израиль и Украина развивали тесное сотрудничество. Верю, что это новое соглашение о свободной торговле может углубить эти отношения больше.

Президент Украины призвал Израиль способствовать освобождению украинских моряков, незаконно захваченных Россией в плен во время вероломного акта агрессии в Керченском проливе. Глава Украинского государства пригласил президента Израиля Реувена Ривлина осуществить визит в Украину в 2019 году.

В рамках официального визита в Израиль президент Украины Петр Порошенко также встретился со спикером кнессета Юлием Эдельштейном. Стороны обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сфере.

Отмечена высокая динамика двустороннего политического и межпарламентского диалога между Украиной и Израилем и важную роль в этом процессе межпарламентских групп дружбы.

Во время встречи собеседники обсудили вопросы поддержки кнессетом Израиля ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое будет заключено в рамках визита Президента Украины. Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Также была выражена надежда, что кнессет признает Голодомор геноцидом украинского народа.