Мэр Сенкевич отменил запланированную на 24 января сессию горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отменил запланированное на 24 января заседании очередной 51-й сессии горсовета.
Соответствующее распоряжение Сенкевича от 22 января №9р, опубликовано на сайте Николаевского горсовета.
В документе говорится, что распоряжение Николаевского городского головы от 10 января №4р о созыве очередной 51-й сессии горсовета на 24 января утратило силу.
Отметим, что на этой сессии депутаты должны были рассмотреть земельные вопросы.
Напомним, что с 16 января Николаевский городской голова Александр Сенкевич ушел на больничный.