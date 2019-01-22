Мэр Сенкевич отменил запланированную на 24 января сессию горсовета

Городской голова Николаева Александр Сенкевич отменил запланированное на 24 января заседании очередной 51-й сессии горсовета.

Соответствующее распоряжение Сенкевича от 22 января №9р, опубликовано на сайте Николаевского горсовета.

В документе говорится, что распоряжение Николаевского городского головы от 10 января №4р о созыве очередной 51-й сессии горсовета на 24 января утратило силу.

Отметим, что на этой сессии депутаты должны были рассмотреть земельные вопросы.

Напомним, что с 16 января Николаевский городской голова Александр Сенкевич ушел на больничный.