Скандальный николаевский нардеп Корнацкий подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в Президенты Украины

Аркадий Корнацкий Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборах.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на пресс-секретаря ЦИК Константина Хивренко.

У Центризбиркома есть 5 дней для принятия решения о регистрации претендента.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 21 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 12 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра и Насирова Романа.

22 января ЦИК зарегистрировала экс-главу ГФС Насирова кандидатом на пост Президента Украины.

Отметим, ранее сообщалось о том, как Корнацкий принялся критиковать предпринимаемые правительством шаги по децентрализации власти в части внесения изменений в Конституцию. Кроме того он организовывал «движение» по срыву формирования объединенных территориальных общин, называя их принудительными и развернутой компанией по ликвидации сельских советов.

Как известно, в 2016 году Луценко, будучи в Николаеве и представляя нового прокурора Николаевщины Тараса Дунаса личному составу ведомства, открыто заявил, что прокуратура должна дать скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тогда он назвал нардепа «другом Президента, товарищем Генпрокурора, товарищем министра внутренних дел».

В итоге Тарас Дунас заверил СМИ, что Генпрокурор Юрий Луценко не давал ему указание помочь скандальному народному депутату от «БПП» Аркадию Корнацкому собрать урожай на чужих полях в Первомайском районе. Тем не менее, во время уборки урожая подсолнечника, засеянного фирмой «Партнер-Агро», полиция стала кордоном между сторонами, дав предприятию Корнацкого убрать большую часть чужого урожая подсолнечника.

После чего Генпрокуратура «реанимировала» дело по землям в Чаусово-2 Первомайского района и сообщила о подозрении оппонентам нардепа Корнацкого: председателю Первомайской районной государственной администрации Николаевской области Борису Демченко, экс-директору предприятия «Партнер-Агро» Оксане Валешинской и экс-начальнику отдела Госкомзема Первомайского района Николаевской.

На это народный депутат Украины от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк заявил, что Департамент специальных расследований Генпрокуратуры Украины вместо расследования дел Майдана отбирает землю у работников соцсферы Первомайского района Николаевской области в угоду земельному рейдеру, нардепу Аркадию Корнацкому.

Стоит отметить, что данные уголовные дела были открыты еще несколько лет назад. Примечательно, что, в том числе, и по аналогичным статьям полиция открывала дела и по факту нарушений законодательства со стороны предприятия нардепа Аркадия Корнацкого. Однако эти дела не расследуются.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайшиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур являются 1,5 тысячи гектар земли.

В 1990-ых годах местные жители продали право на свою землю родителям Аркадия Корнацкого. Однако, последними земля была оформлена с нарушениями и в итоге суды постановили отметить выданный акт. Тем не менее данная земля использовалась агрофирмой до 2012 года, пока участки не были зачислены в земли запаса и розданы районной администрацией 773-ем жителям Первомайского района – в большинстве работникам соцсферы и пенсионерам, которые сдали в аренду свои участки предприятию «Партнер-Агро».

После этого Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай.

Более того, после того, как Аркадий Корнацкий стал народным депутатом Украины от партии «Блок Петра Порошенко», Президент Украины Петр Порошенко в 2016 году выдал указ №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области» и распоряжение №98/2016-рп «О некоторых распоряжениях председателя Первомайской РГА Николаевской области». Другими словами Президент «сыграл на руку» Корнацкому в этом споре, чтобы в судах он мог апеллировать тем, что решения о выдаче земли 773 бюджетникам уже отменены. Причем судьи заявили, что юридически Порошенко ни имел права этого делать.